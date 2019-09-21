“القذافي” كاشفا تفاصيلها: الدولة الكوردية قادمة

رأى سيف الدين القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي ان دولة كوردية “قادمة، في اشارة الى تأسيس دولة كوردية في المنطقة.

الدولة الكوردية قادمة بإذن الله وأول من سيستقل هي كوردستان الشمالية. تحياتي للشعب الكوردي المجاهد والمناضل.

٣:٢٠ ص – ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩

قادمة بإذن الله لتكون حاجز بين تركيا والعرب وإيران والعراق، مع قيام دولة عربية على ساحل الخليج العربي الشرقي ودولة بلوشية على ساحل خليج عمان وبهكذا سيرتاح العرب من شرور العجم. pic.twitter.com/3WvfbSABC3

— سيف الإسلام القذافي (@Saif_Qaddafi) September 20, 2019