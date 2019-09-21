النكز.. ما بين الساسة و الفيس البوك

رحمن الفياض.

كثيرا منا لا يعرف ما فائدة خيار النكز على الفيس بوك ،والتي كانت قد انتشرت بعض المفاهيم الخاطئة بحقه ..

نكز في اللغة تعني وخز ولها معاني اخرى مثل تنبيه، وهي التي تستعمل في الفيس بوك ولكن هذا ليس ما يهم..

أهمية خاصية نكز بالفيس بوك أنها تنبه صديقك وكأنك تقول له مرحبا، أنا هنا او كأنك تقول له انا موجود الان ، او انا افكر فيك ..

شاع مفهوم خاطئ أن للنكز فوائد كثيرة فهي تمكنك من استرجاع حسابك المعلق على الفيسبوك و بالتالي فالنكز شئ مهم بحيث يحمي الحساب من الغلق, أو يعيده بعد غلقه لكثرة البلاغات التى حصل على هذا الحساب, وكلما كانت النكزات أكثر حافظت على الحساب من الغلق, والحقيقة هي أن لا علاقة للنكز بمفهوم تقوية الحساب او رفع الحظر عنه!

يستخدم بعض الساسة في البلاد خاصية النكز بين الحين والاخر ، لكسب ود الجماهير او أستمالة عواطفهم، من خلال التشويش عليهم وخلط الاوراق مابين التحية وتقوية وضعهم بالشارع، فاستخدام شعارات الاصلاح ومحاربة الفاسدين والحديث الطائفي والعنصري، ونشر الغسيل القذر لبعظهم على مواقع التواصل في أسوء أستخدام لهذه الخاصية.

النكز السياسي بين مفهومه الدارج ومفهوم الخاصية الفيسبوكية بات واضحا لدينا، فقد ظهر علينا في أسوء نكز، مشعان الجبوري وهو يتكلم بنفس طائفي ميقت بعدما غادره العراقيين بعد تحرير مدنه من الأرهاب، في محاولة منه لاستمالة عواطف البسطاء من أبناء شارعه المذهبي بعد فشله الذريع هو وأبناءه في الأنتخابات البرلمانية الأخيرة.

نكز مكشوف وفاشل لا يقوي الحساب ولا يرفع الحظر أستخدمة الدعي مشعان، بعدما عاد الى الواجهة السياسية بصفقة معروفة للجميع وهو المطلوب للقضاء في أكبر عمليات سرقة وفساد في تاريخ العراق، فتهديده بنقل ملفات الأرهابين الى المحافل الدولية وتدويل قضايا العراق الداخلية يتطلب وقفة شجاعة من القضاء العراقي للتصدي لمثل هكذا نكرات، تحاول تقوية رصيدها على حساب دماء العراقيين.

حركاته فاشلة والعراق يترقب منا وقفة جدية لأسترجاع الحساب من مثل هكذا نكرات، وإلا فالسكوت عنهم يجعلنا معرضين للحظر الدائم ويخلط علينا, الأمور بين مفهوم التحية وتقوية الرصيد.