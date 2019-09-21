Posted on by

اليونان تكشف احصائية للمهاجرين العراقيين ممن قدموا لأراضيها عبر تركيا في 2019

نشرت مؤسسة “القمة” المعنية بشؤون اللاجئين في البلاد يوم الجمعة احصائية لأعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا من الشواطئ التركية الى اليونان.

وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم ان ممثليتيها في تركيا و اوربا اجرتا زيارة الى مخيمات المهاجرين العراقيين بهدف تقديم يد العوان والتسهيلات للإفراج عن المودعين منهم في الحبس.

وبحسب تقرير المؤسسة فإن اليونان سجلت نسبة اقبال لافتة للنظر للمهاجرين العراقيين على اراضيها خلال 2019 مقارنة بالسنوات السابقة.

ونوه التقرير الى ان السلطات اليونانية ابدت استعدادا كاملا للتعاون في الافراج عن اللاجئين العراقيين بما فيهم السكان من اقليم كوردستان.

واوضح التقرير ان السلطات اعلنت للمؤسسة احصائية للمهاجرين العراقيين الذين قدموا الى اراضي بلادها هذا العام حيث بلغ المجموع الكلي لهم 27164 مهاجرا كانوا قد قدموا الى اليونان عبر الابحار من الشواطئ التركية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close