بعد الفرع الرابع للديمقراطي .. الاتحاد الوطني: تعرض مقرين للحزب لإطلاق نار باربيل

زعمت وسائل اعلام تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني مساء يوم الجمعة ان مقرين للحزب في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تعرضا الى اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

ونقلت الوسائل عن مصادر خاصة بها قولها ان مقر “كوميته” رقم 4 و5، وتجمعهما بناية واحدة في حي “مهاباد” بمدينة اربيل تعرضا الى اطلاق نار

واضافت المصادر بحسب الوسائل ان المسلحين اطلقوا 8 رصاصات على المقر ولاذوا بالفرار، مشيرا الى ان الحادث اسفر عن اضرار مادية فقط.

وتابعت المصادر ان القوات الامنية توجهت فوارا الى محل الحادث، وفتحت تحقيقا للكشف عن ملابساته.

وتعرض مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة السليمانية في الساعات الاولى من فجر اليوم الى هجوم مسلح غير ان حرس المقر ردوا على مصدر النيران من دون خسائر بشرية.

من جهته قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس محافظة اربيل ريباز بيركوت في بيان اليوم ان “اشخاصا مخربين يحاولون استهداف استقرار مدينة اربيل”.

واضاف “نطمئن المواطنين مقارنا في اربيل محمية ونحن واثقون من ذلك”، مردفا بالقول ان حماية مقار الحزب من مسؤولية القوات الامنية.