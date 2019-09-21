بينهم “امير تلعفر”.. تركيا تعتقل اربعة عراقيين “دواعش”

أوقف الأمن التركي 4 أشخاص في ولاية قيصري وسط البلاد، يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”.

وقالت مصادر أمنية تركية، للأناضول، إن قوات مكافحة الإرهاب في قيصري، نفّذت عملية أمنية في الولاية.

وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على 4 أشخاص يحملون الجنسية العراقية، ويشتبه بانتمائهم لـ”داعش”، بينهم ما يسمى في التنظيم بـ”أمير تلعفر”، وهي المدينة التابعة لمحافظة نينوى شمال غربي العراق.

ووفق المصادر نفسها، دخل القيادي بالتنظيم الأراضي التركية عبر طرق غير قانونية.