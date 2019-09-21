خلية الصقور العراقية تحدد مكانا جديدا لتواجد البغدادي

افادت خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية يوم الجمعة ان زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي يتواجد غرب سوريا.

ونقلت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء “واع” عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام الاستخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية ابو علي البصري قوله ان “الإرهابي ابراهيم عواد السامرائي الملقب بابو بكر البغدادي متواجد حاليا في أحدى مناطق سوريا الغربية”.

واضاف ان “قيادات من عصابات داعش الارهابية هربت باتجاه تركيا والسودان وشمال افريقيا بأوامر مباشرة من المجرم البغدادي، فيما يتواجد عدد من الارهابيين وعوائلهم في مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية”.

البصري حذر من “تواجد عصابات داعش في ادلب السورية”، مبينا ان ذلك “يشكل تهديداً اخراً على أمن المنطقة”.

كما كشف رأس خلية الصقور، عن انتقال ارهابيين من جنسيات مختلفة، هربت من المناطق المحررة الى دولهم، ضمن خلايا متحركة قادرة على اعادة تشكيل نفسها بقوالب جديدة، عادا ذلك تهديداً للسلم والأمن في تلك الدول.