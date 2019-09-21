رسالة “ليبية” لـ14 عشيرة عراقية: ياحيف

وجه سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق رسالة الى عدة عشائر عراقية بما يخص بالوضع مع ايران.

السعدون

بني كعب

زبيد

ربيعة

شمر

بني تميم

عبادة

الظوالم

بني خزعل

المنتفق

خفاجة

بني لام

بني مالك

آل ازيرق

قبائل عربية أصيلة ولها تاريخ مشرف يفتخر فيه كل عربي لا أعلم كيف ارتضوا ان يحكمهم علي خامنئي وقاسم سليماني بإسم التشيع وهم من علم الفرس التشيع. ياحيف.

إلى متى والشيعة مطايا للفرس في العراق وسوريا واليمن والخليج. ياحيف بس أصبح العرب مطايا العجم.

— سيف الإسلام القذافي (@Saif_Qaddafi) September 20, 2019

انت من قبيلة عريقة لها تاريخ يشرف كل من ينتمي إليها لماذا ترتضي ان يحكمك الفرس بإسم المذهب.

برلمانكم كله تابع لإيران مجموعة حرامية وفاسدين وضعتهم إيران حتى لاتقوم لكم قائمة. https://t.co/cCQanJK14M

— سيف الإسلام القذافي (@Saif_Qaddafi) September 20, 2019