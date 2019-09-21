سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان بوصلة ليست باتجاه فلسطين انما هي ليست في الاتجاه الصحيح “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما يهم امريكا هو فقط مصالحها ومن يراهن على امريكا سيصل الى طريق مسدود ولذلك فإننا ندعو العرب جميعا لحل خلافاتهم ونزاعاتهم وامريكا لا يهمها حتى لو احرق العالم العربي كله فهي تريد من العرب فقط ثرواتهم واموالهم .

امريكا لا يوجد لها صديق وصديقها فقط هو امريكا ومصالحها وسياساتها الاستعمارية في عالمنا وفي منطقتنا .

ندعو العرب جميعا الى معرفة هذه الحقيقة وعدم الارتماء في الاحضان الامريكية فامريكا لن تحميهم بل الذي يحميهم انما هي شعوبهم ودفاعهم عن قضايا العدالة والحرية والكرامة الانسانية وفي مقدمتها قضية فلسطين .

امريكا هي التي خططت وما زالت تخطط لتصفية القضية الفلسطينية وهي التي عملت وما زالت تعمل على تدمير الوطن العربي فهي التي تخطط ، أما بعض العرب فيمولون برامجها وسياساتها بأموالهم النفطية دون اي وازع انساني او اخلاقي او وطني.

نتمنى ان يصحوا العرب من كبوتهم وان تكون بوصلتهم في الاتجاه الصحيح فمن يثق ثقة عمياء بامريكا وبدعمها وحمايتها سيكتشف عاجلا ام آجلا ان موقفه لم يكن سليما بل كان خاطئا الى اقصى الدرجات .

امريكا هي التي اوجدت لنا حالات النزاعات والتصدعات في الوطن العربي وهي التي تغذي الطائفية والتطرف وهي التي خططت للحروب التي ادت الى هذا الدمار الهائل في منطقتنا وذلك بهدف حجب الانظار عن قضية العرب الاولى الا وهي قضية فلسطين .

من الذي دمر وتآمر على سوريا ومن الذي احتل ودمر العراق ومن الذي دمر ليبيا وغيرها من الاماكن .

نتمنى من العرب ان يكونوا اكثر وعيا وحكمة ورصانة وان يكتشفوا من هو عدوهم ومن هو صديقهم .

ان بوصلة لا تكون باتجاه فلسطين انما هي ليست بالاتجاه الصحيح ونتمنى من العرب جميعا بأن تكون بوصلتهم نحو فلسطين وليس نحو البيت الابيض ، فالقضية الفلسطينية هي قضية العرب الاولى والتي يجب ان يدافعوا عنها والا يتنصلوا من مسؤولياتهم تجاه هذه القضية .