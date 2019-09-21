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عبد المهدي معجب بالصناعة الصينية للسيارات وشركة تعرض تعاونا مع العراق

زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الجمعة شركة JAC لصناعة السيارات في مدينة خيفي الصينية.

وكان في استقبال عبد المهدي واعضاء الوفد المرافق له ، رئيس مجلس ادارة الشركة تساو رن شيان.

وذكر بيان حكومي اليوم، انه تم في بداية الزيارة تقديم عرض فديوي لعدة دقائق للتعريف بعمل الشركة وطاقتها الانتاجية والنوعيات التي تصنعها ومواصفاتها وفروع الشركة في مختلف دول العالم .

واجرى رئيس مجلس الوزراء جولة داخل معملي التصنيع الآلي للعجلات (الأول والثاني) وإطلع واعضاء الوفد على السيارات المنتجة من الشركة ومراحل الانتاج الآلي وصولا الى المرحلة النهائية للتصنيع .

وأعرب عبد المهدي عن اعجابه بتطور تكنولوجيا صناعة السيارات في الصين ومساهمتها في دعم الاقتصاد الصيني ، وإمكانية الاستفادة من التجربة والخبرات الصناعية الصينية.

و أبدى رئيس مجلس ادارة الشركة والمسؤولون فيها استعدادهم للتعاون وتقديم الخبرات اللازمة في مجال صناعة السيارات وفي اطار علاقات التعاون الإقتصادي بين البلدين.

ووصل عبد المهدي صباح يوم الخميس الى مدينة خيفي في جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد كبير.

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