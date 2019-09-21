كلمات دقيقة لأمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب ع في وصف اتباع الشيطان،

نعيم الهاشمي الخفاجي

رسول الله محمد ص تحدث كثيرا حول مكانة علي بن ابي طالب ع ومكانته العلمية وفهمه للقرآن وسنة النبي محمد ص في احاديث كثيرة اجمع عليها السنة والشيعة بصحتها مثل انا مدينة العلم وعلي بابها، ومثل علي القرآن الناطق، المتابع لخطب الامام علي ع يجدها نسخة مطابقة لآيات القران الكريم من حيث البلاغة والموعظة، استوقفني خطبة للأمام علي ع كيف يصف اتباع الشيطان من جنسنا البشري ووجدت كلمات الامام علي ع متطابقة على شياطيننا من جنسنا البشري

اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاكاً وَاتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً فَبَاضَ وَفَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ وَنَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ .

دققوا بكلمات الامام علي ع ماذا تجدون إنكم تجدون كلمات تنطبق على شياطين جنسنا البشري لعنة الله عليهم وهم كثيرون نعيش معهم في الشارع والعمل والمسجد وفِي كل أماكن تواجدنا، كم انت عظيم يا امام الهدى ياسيدي ومولاي ياعلي بن ابي طالب كم انت احببت خدمة أمة الاسلام لكن وقف شياطين الامة ضدك وابتزوك وسلبوا حقك وقاتلوك في اسم الله والإسلام ومحد ص والقران ، لنجعل من علي بن ابي طالب ع قدوة حسنة في حياتنا اليومية وفِي تعاملنا في أمور حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.