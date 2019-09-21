مستكتب سعودي يريد حل النزاع في ابادة ايران ههههه

نعيم الهاشمي الخفاجي

ان شر البلية مايضحك، دول اوروبا تركت الصراع والاختلافات جانبا واهتمت في ايجاد افضل الطرق في الاهتمام بمواطنيها واشراكهم بالقرارات السياسية والاقتصادية، اما عالمنا العربي والاسلامي المتخلف فقد سرق حكامة ثروات شعوبهم وحقوق الاجيال القادمة وافقروا شعوبهم واذاقوهم سوء العذاب والاضطهاد، تعدد المذاهب والقوميات بالدول العربية المتخلفة بات يجلب الحروب والقتل والحقيقة ان البلدان المتعددة الثقافات تكون اكثر تعاون، لننظر لهند تضم ٥٠٠ قومية ومذهب ولغة، توجد اقلية هندية مسلمة يتجاوز عددهم ٣٠٠ مليون مسلم هندي، امس كاتب ضمن قائمة الاشخاص الموجودين بصفحتي كتب منشور بسيط تحدث ان الهند ضمت حيدر اباد وانا كتبت تعليق وجود حيدر اباد ضمن الهند افضل من وجودها في باكستان، احد المعلقين هاجمني تبين لي انه سفيه وان كان يتقدم اسمه الدال قال لي ليش حيدر اباد ضمن الهند افضل من باكستان انت تكره السنة هههههه شر البلية مايضحك هذا الحيوان الناطق لايعلم بوجود ٣٠٠ مليون مسلم هندي بالهند وكل مايعرفه فقط حول كشمير التي يسكنها ٦ مليون مسلم فقط ضمتها الهند بالقوة وهذه هي النتيجة قتل وتفخيخ وصراخ، وجود ٣٠٠ مليون مواطن هندي يكشف كذب اضطهاد الهنود للمسلمين على هويتهم الدينية، الحيوانات الناطقة بعالمنا العربي كثيرة بعضها حيوانات ناهقة نسمع نهيقهم فقط، احد الحيوانات الناهقة مستكتب كتب في كيفية التعامل مع ايران

الحل مع إيران

الخميس – 20 محرم 1441 هـ – 19 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [14905]

………الدوسري

اعلامي سعو….، رئيس التحرير السابق لصحيفة «……….

يقول هذا الحيوان الناهق

لم تعد بيانات الإدانة والشجب والاستنكار التي تصدرها الدول، لتسجيل موقفها من فعل إجرامي أو إرهابي، كافية أو مقنعة بعد الاعتداءات الإيرانية التي ضربت عصب الاقتصاد العالمي. جاء الوقت الذي ينتقل فيه العالم إلى مستوى أكثر من بيانات مكررة لا تسمن ولا تغني من جوع، فإيقاف خطر التهديد الإيراني للاقتصاد العالمي أصبح مرهوناً بأفعال أكثر من الأقوال، ولعل أحد أهم الحلول هو سياسة الرد الجماعي،

هههههههه خوض الحروب اكيد تكون هناك بها هجمات وهجمات مقابلة والحرب تجلب الخراب والدمار، شعب اليمن الشمالي يمتاز بالقوة والصبر والعناد بمقاتلة المحتلين لبلاده عبر تاريخ اليمن الشمالي القديم والحديث، اليمن الشمالي شعب منتج ولديهم عقول اكيد طوروا امكانياتهم للدفاع عن انفسهم، وماحدث من استهداف شركة ارامكو الاستهداف استهدف مرفق صناعي والغاية الضغط لايقاف الحرب المدمرة والتي خربت اليمن الشمالي ودمرت البنى التحتيه والمستشفيات والحصار الاقتصادي وتفشي امراض الكوليرا وشلل الاطفال فتك بملايين البشر،

أن هجوم أرامكو هو عمل حربي قام به اليمنيين من خلال استعمال طيران مسير وصواريخ كروز والاحتمال الاكثر واقعية ان الطيران المسير قد تم حمله بالصواريخ لاننا شاهدنا عبر محطات التلفاز السعودية سقوط ثلاثة صواريخ قبل وصول الاهداف واكد الناطق في اسم الجيش اليمني الشمالي العميد لقمان شرف الدين ان العملية نفذت من ثلاث محاور،

المستكتب يريد تشكيل تحالف دولي لتدمير ايران تلبية لرغبته العنصرية المذهبية المكفرة للشعب الايراني، دول اوروبا وامريكا تهمهم مصالحهم الاقتصادية، نفط الخليج بات يمثل نسبة ٨ بالمائة لسد طاقة العالم، امريكا لم تعتمد على بترول الخليج، نعم المستر ترمب يهتم بالبترول الخليجي من خلال حلب الابقار والاستفادة من عائداتهم البترولية لخدمة الشعب الامريكي، اوروبا لديها البترول والغاز الروسي ووضع الطاقة في عام ٢٠١٩ يختلف عن وضع عام ١٩٧٣ وعام ١٩٩٠، امريكا اليوم باتت مصدرة للبترول والغاز وعيون ترمب ترنو تجاه اوروبا لبيعهم البترول والغاز الامريكي بدل البترول والغاز الروسي، من الافضل لدول الخليج ايقاف حرب اليمن سلميا وتجنيب بلدانهم حرب غير مبررة مع ايران يكون ثمن الحرب احتراق المنطقة بدون اي مبرر.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.