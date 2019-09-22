اعتقال عصابة افرادها من النساء يقمن بالسرقة بآلات خاصة بمدينة الطب في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت عن القاء القبض على عصابة افرادها من النساء يقمن بسرقة المراجعين والمرضى في مدينة الطب احدى اكبر المستشفيات في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن الموسوي في بيان اليوم، ان مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمات يقمن بسرقة المراجعين و المرضى في مجمع مدينة الطب ببغداد باستخدام آلات خاصة للسرقة.

واضاف انه تم إلقاء القبض عليهن بالجرم المشهود أثناء سرقة احد المواطنين، مشيرا الى انه قد تم تدوين اقوالهن واحالتهن الى الجهات المختصة.