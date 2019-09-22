اكذوبة الوحدة العربية، وجريمة تفجير حافلة بكربلاء تكذب زيف الشعارات،

نعيم الهاشمي الخفاجي

خدعنا البعثيين في بداية حياتنا وحين كنّا ندرس في المرحلة الابتدائية كان مدير المدرسة يرغم ان لم يكن بعثيا على ترديد شعار البعث حول الامة العربية الواحدة وهدف البعث في الوحدة والحرية والاشتراكية، وكنا نقرأ قصيدة ابو القاسم الشابي التونسي): «اذا الشعب يوم اذا اراد الحياة» وقصيدة لاحت رؤوس الحرابي تلمع بين الروابي، كنّا نُنصت لكلمات المدير والمعلم الرفيق الحزبي ان وجد، لانه ببداية السبعينيات لم تكن بكل المدارس الابتدائية يوجد معلمين رفاق بعثية، وهم يتكلمون عن الوحدة العربي من مراكش غربا للخليج العربي شرقا، كنا نجمع من مصروفنا اليومي تبرعات للفلسطينيين، وكنا نتابع ونستمع لاذاعة صوت فلسطين من القاهرة ومن دمشق ومن بغداد،

وبعد مرور الزمن اتضحت لنا اكاذيب البعثيين الاراذل واتضحت لنا اكاذيب معالم هذه الوحدة العربية البائسة أن حقيقتها ماهي إلا شعارًا اجوف ضحك به الانكيليز والفرنسيين على العرب للمرحلة التي تحققت بها معاهدة سايكس بيكو، وهي بالحقيقة معاهدة (مارك سايكس) الوزير البريطاني، و(جورج بيكو) الوزير الخارجية الفرنسي عام (1916) والتي مزَّقت ورسمت حدود المشرق العربي وسلَّمت فلسطين للإدارة الدولية كخطوة أُولى تبعتها بعد ذلك بعام واحد فقط «وعد بلفور» الذي بحق قد وفَّى بوعده، واقام الوطن القومي لليهود في ارض فلسطين بمباركة مفتي مكة العربي الشريف حسين بن علي وتلاه توقيع عبدالعزيز ………على وثيقة بمنح فلسطين كلها لليهود والذين وصفهم بالمساكين،

قادة العرب سذج نفس تصرفهم الحالي بدعم الربيع العربي، وياسبحان الله انفرد الشيعة رغم الاضطهاد الذي لحق بهم من الاتراك بمقاومة المحتل البريطاني والفرنسي، وتشهد محافظات الجنوب والفرات الاوسط لبطولات اجدادنا بمقاومة المحتلين، في دمشق فيصل نجل حسين بن علي احتل دمشق وقتل الجنود الاتراك وسلم دمشق فيما بعد للقوات الفرنسية المحتلة وسجل التاريخ مقاومة الشيخ صالح العلي زعيم الشيعة العلوية ومعه زعيم الدروز السلطان الاطرش للاحتلال الفرنسي من بين ٥٠٠٠ شهيد سقط في مقاومة المحتل الفرنسي كان هناك ٤٥٠٠ شهيد علوي ودورزي، وذكرت كتب التاريخ

التي ذكرت كيف تم تشكيل الخارطة العربية ومنها «وثيقة كامبل» السرية التي انبثقت عن المؤتمر الذي دعى له حزب المحافظين البريطانيين، والذي عُقد في (لندن) عام (1905) بهدف إيجاد آلية تحافظ على مكاسب الدول الاستعمارية في ذلك الوقت، فقد كان أبرز ما جاء في توصيات ذلك المؤتمر هو «إبقاء شعوب المشرق العربي مفككة جاهلة ومتأخرة» وما حال منطقتنا العربية الآن بأبعد من هذه التوصيات.

دمجوا مكونات غير متجانسة مع بعض لشل استقرار هذه البلدان ولننظر للعراق وماجرت به من ويلات وحروب بسبب ضم ثلاث مكونات غير متجانسة مع بعض وبدون ايجاد دستور يضمن حقوق الجميع، وخلال حياتنا اكتشفنا كذب شعارات الوحدة العربية بل كانت شعارات الوحدة العربية التي بدأت مع ضعف الدولة العثمانية إلا كذبة وضعها الانكيليز والفرنسيين على العرب، ووعدوهم بالاستقلال عن الدولة العثمانية التي ماتت موتا سريريا وبان عليها الضعف، وكان الهدف تقسيم المنطقة العربية لعشرين دولة او اكثر ، اسقاط الدولة العثمانية وخداع العرب كانت خطوة أُولى نحو التقسيم والتمزيق؛ فهذه الخارطة العربية بهذه الأسماء التي وُضعت لخدمة مصالح بريطانيا وفرنسا وخلفهم الامريكان تضمن لهم نهب ثروات العرب وما زال النَّهب والحلب هههههههههههه على أشدِّه حتى الساعة.

تم سحق التيارات القومية والبعثية وبعدهم دارت الجولة على الاسلاميين وتجاربهم مريرة وكثيرة بالفشل، زرعوا لنا الوهابية لنشر الارهاب وفي نهاية التسعينيات وبداية الالفية الجديدة شهدنا تقسيم السودان، ونشهد مطالبة الأكراد في العراق وسوريا بدولة كُردية ومطالب الامازيق بدول لهم في المغرب العربي شمال افريقيا، دول مثل العراق وسوريا وليبيا واليمنوالمغرب يوجد بها انقسام بالنسيج المجتمعي والطائفي الذي دمر شعوب تلك الدول وبات يشكل خطورة كبيرة على وحدة تلك الدول وحاليا نشهد عملية اعادة تقسيم اليمن، ، وبالأمس سيطرت قوات الحزام الأمني الداعية لانفصال جنوب اليمن عن شماله والمدعومة إماراتيًّا على مدينة (عدن) الجنوبية، والان بات الانقسام واضحا في ليبيا بين شرق ليبيا الحفتري وبين غربها الاخواني للسراج،

ثبت كذب شعارات الوحدة العربية وثبت حقارة البعثيين ونجاستهم فهم من شقوا الدول العربية وجعلوها ساحة للصراعات فيما بينهم، طبق اسلوب وحدوي بالامارات استطاع شيخ زايد جمع خمس حكومات ضمن دولة واحدة وهو النموذج الافضل لجمع الاختلافات المذهبية والقومية في دول مثل العراق وسوريا واليمن والسعودية وليبيا والمغرب لضمان بقاء تلك الدول موحدة ومنع انفراد فئة دون اخرى بحكم واضطهاد الاخرين، عندما كنا مخدوعين بشعارات الامة العربية وعندما هربت من العراق الضابط السعودي ملازم اول عمر قال لي انت مسلم لو شيعي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وسجنت بسجونهم اربع سنوات في معتقلات مقفلة بالحديد والاسلاك مضاف لتجاوزات المطاوعة التكفيرين علينا، ولننظر لجريمة استهداف عجلة لمواطنين عراقيين شيعة المنفذ عراقي وعربي اصيل ومن منطقة جرف الصخر سابقا النصر حاليا

جريمة تفجير العجلة التي تقل مواطنين في مدخل مدينة كربلاء هذا اليوم والتسبب في استشهاد ثمانية مواطنين وجرح تسعة اخرون من تنفيذ فلول البعث وهابي وقوات الشرطة الاتحادية القت القبض على منفذ هذه الجريمة وتبين انه مواطن عراقي عربي اصيل من انفسنا نفذ هذه الجريمة وقتل ضحاياه لا لذنب إلا لكون الضحايا مذهبهم شيعي يوالون ال البيت ع، والحقيقة المجرم الحقيقي الذي نفذ هذه الجريمة هو احمد بن تيمية وابن عبدالوهاب ودينهم الوهابي، بالعراق حدث زواج بعثي وهابي انتج لنا عصابات داعش الممسوخة، من المؤسف ان هذا الارهابي سوف يتم اطلاق سراحه، ويفترض يعدم هذا اليوم بنفس مكان جريمته، هذه العملية لو وقعت في بلد ثاني لكان رد السلطات في تنفيذ احكام الاعدامات بحق الارهابيين المحكومين بالاعدام لردع المجرميو من تنفذ عمليات ارهابية جديدة، لكن للاسف من يملك القرار ساذج وغبي ومنبطح.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.