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البرلمان العراقي يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط إقليم كوردستان

قررت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي يوم السبت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط إقليم كوردستان

و عقدت لجنة النفط والطاقة في وقت سابق من اليوم اجتماعها برئاسة النائب هيبت الحلبوسي وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بقطاعي النفط والغاز.

وذكر بيان صادر عن اللجنة انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة الدعوة الموجهة من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى لجنة النفط والطاقة، والقانونية، والمالية”.

واضاف البيان انه “تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن نفط الإقليم تضم سبعة نواب من اللجنة على أن تقدم تقريرها إلى رئاسة اللجنة خلال مدة اسبوعين من تشكيلها”.

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