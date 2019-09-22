البرلمان العراقي ينتقد إخفاقات الأجهزة الاستخبارية إثر تفجير كربلاء

التاريخ: 22 سبتمبر 2019

دان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس، التفجير الذي وقع عند أحد مداخل محافظة كربلاء، وأسفر عن سقوط 17 قتيلاً وجريحاً.

وقال الحلبوسي، في بيان صحافي نشره موقع «السومرية نيوز»: «ندين التفجير الإجرامي الذي شهدته مدينة كربلاء عند أحد مداخلها، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى»، معرباً عن رفضه للخروق المتكررة، بسبب إخفاقات الأجهزة الاستخبارية، والتي تؤدي إلى وقوع عدد من الضحايا. ودعا الحلبوسي الأجهزة الأمنية، إلى أخذ التدابير اللازمة ومراجعة الخطط الأمنية، وتفعيل الجهد الاستخباري ومحاسبة المقصرين لمنع تكرار الخروق الأمنية، ولا سيما أن مدينة كربلاء تشهد زخماً كبيراً من الزائرين.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير. كانت أجهزة الأمن العراقية ذكرت، أول من أمس، أن الانفجار الذي استهدف حافلة قرب كربلاء جنوبي بغداد أمس، أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح. وقال ناطقان باسم الشرطة في منطقة الحادث، إن عبوة ناسفة زرعت في الحافلة وانفجرت عند مدخل شمالي للمدينة، ما تسبب في اشتعال النار بالمركبة.

وكثيراً ما كانت كربلاء تتعرض لتفجيرات وهجمات من جانب الإرهابيين، إلا أن الأوضاع الأمنية تحسنت في السنوات الأخيرة، وباتت الهجمات في المدينة نادرة للغاية. تواصل خلايا نائمة لتنظيم «داعش» الذي اندحر رسمياً من العراق أواخر العام 2017، تنفيذ هجمات وتفجيرات في أنحاء مختلفة من البلاد.