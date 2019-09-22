النجمة يمطر شباك الحالة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد

ختام الجولة الأولى من دوري ناصر الممتاز

أمطر النجمة شباك منافسه الحالة بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق في ختام منافسات الجولة الأولى لمسابقة دوري ناصر الممتاز لكرة القدم، ورفع النجمة رصيده إلى ثلاث نقاط بينما بقي الحالة من دون رصيد، وانتهى الشوط الأول بهدفين دون مقابل. أحرز أهداف النجمة سالم عادل (9) وعلي مدن (43) علي منير (61) وسموؤل السر (92) بينما أحرز هدف الحالة الوحيد يوسف يعقوب (86).

جاء الشوط الأول بأداء سريع وإيجابي من جانب النجمة الذي فرض أسلوبه من البداية وحرص على عملية الضغط المبكرة على دفاعات الحالة، بغية تأمين الخروج بهدف السبق في الفترة الأولى، وبالفعل استفاد الفريق من ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة جاءت على رأس علي منير الذي حولها باتجاه المدافع سالم عادل غير المراقب وأسكنها بسهولة في مرمى الحارس حمد الدوسري.

هذا الهدف جعل الحالة في حالة الشك، وزاد من فاعلية النجمة الذي ركز على تحركات علي مدن وممادو كثيرا ومن ورائهم السنغالي فالو الذي يعمل على تغطية خط الوسط بأدائه المثير، وحصل الفريق على فرصة جديدة من ركلة حرة مباشرة نفذها ممادو على مشارف منطقة الجزاء وتصدى لها حمد الدوسري بصعوبة.

الفريق الحالاوي لم يظهر ردة الفعل المتوقعة وظل متحفظا في الخلف، وهذا ما جعله يعاني في بناء الهجمات، في حين ضاعف النجمة من تحركاته الهجومية، ونجح ممادو في صناعة الهدف الثاني بتمريرة رائعة إلى المتحرك علي مدن وأسكنها على يمين الحارس حمد الدوسري في الدقيقة (43).

في الشوط الثاني انتظرنا وجها وأداء مغايرا للحالة الذي لم يحسن التعامل مع الأجواء ولم يخلق الفرص الحقيقية على مرمى الحارس عبدالله الكعبي الذي ظل في أغلب الوقت مرتاحا في مرماه، ومن ركلة ركنية جديدة تكشف الخلل الكبير في دفاعات الحالة واستطاع ممادو تهيئة كرة جديدة إلى علي منير داخل المنطقة وسددها ومرت من قدمي الحارس الدوسري في شباك الحالة كهدف ثالث (61).

نشّط المدرب محمد زويد فريقه بالتغييرات لكنها لم تثمر جديدا وقلّص يوسف يعقوب النتيجة بهدف أول بعد تمريرة مثالية من راكان مفلح (86) إلا أن النجمة عادل من جديد وعبر البديل سموؤل السر ونجح في إحراز الهدف الرابع بعد تمريرة ذهبية من ممادو أسكنها بقوة في شباك الدوسري (92) ليحصد النجمة أول ثلاث نقاط مستحقة، ويضع علامة استفهام كبيرة على أداء الحالة غير المتوقع مع بداية الموسم.

المدرب فتحي العبيدي أشرك ثلاثة لاعبين في الشوط الثاني هم: سموؤل السر وحسان جميل والمهاجم محمد الطيب، وكانت تغييراته تصب في طريقة سير المواجهة التي أدارها الحكم عبدالشهيد عبدالأمير.