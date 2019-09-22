امريكا تمنح أكثر من 6 ملايين دولار للأقليات المشردة في العراق

أعلن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين يوم السبت عن مساعدة مالية جديدة كجزء من الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية ، والتي أعلنها نائب الرئيس مايك بينس ، لدعم الأقليات العرقية والدينية التي شردتها الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة الإسلامية المزعومة. في العراق وسوريا (داعش).

ومنحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 6.8 مليون دولار لشركة CRS ، التي تعمل بالشراكة مع أبرشية الكلدان الكاثوليكية في أربيل ، لمساعدة الأسر الضعيفة في تلبية احتياجاتها الأسرية العاجلة وتخفيف عودتها إلى المنزل عند الإمكان.

وستقدم جائزة منفصلة بموجب مذكرة التفاهم التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع حكومة بولندا مبلغ 528500 دولار لمشروع متعدد المانحين لتقديم رعاية صحية عالية الجودة للمجتمعات المتضررة من اضطهاد داعش.

وسوف يشمل المستفيدون الأشخاص النازحين الذين يعيشون في مخيمات ومواقع خارج المخيمات في شمال العراق ، بالإضافة إلى أفراد محرومين من المجتمعات المضيفة. سيمول النشاط عيادتين ثابتتين وفريق طبي متنقل واحد.

وهذه المساعدة الجديدة جزء من التزام الحكومة الأمريكية بمساعدة الأقليات المضطهدة والحفاظ على تراث العراق من التعددية الدينية والعرقية. تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع المسؤولين المنتخبين ، وقادة المجتمع ، والمنظمات غير الحكومية المحلية والعقائدية ، والقطاع الخاص لمساعدة الأقليات الدينية والعرقية التي يستهدفها تنظيم الدولة الإسلامية لتحسين ظروفهم المعيشية ، وتوسيع فرصهم الاقتصادية ، وتشجيع مشاركتهم الديمقراطية.

وتبلغ المساعدة المقدمة من الحكومة الأمريكية لدعم الأقليات العرقية والدينية المضطهدة في شمال العراق حوالي 380 مليون دولار.

وتشمل هذه المساعدات تمويلًا حاسمًا من خلال مبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لاستعادة الإبادة الجماعية والاستجابة للاضطهاد ، وتكمل HR 390 ، قانون إغاثة ومسألة الإبادة الجماعية في العراق وسوريا لعام 2018 ، الذي أقر بدعم من الحزبين في الكونغرس الأمريكي ، ووقع الرئيس دونالد ترامب قانونًا على 11 ديسمبر 2018.