امير الجماعة الاسلامية يعلن عدم ترشيح نفسه بمؤتمر حزبه هذا العام الا بشرط

اعلن امير الجماعة الاسلامية الكوردستانية علي بابير، السبت، ان المؤتمر الرابع لحزب الجماعة الاسلامية سيعقد هذا العام، فيما استدرك ان موعد الانعقاد لم يحدد لحد الان، اضاف انه لن يرشح نفسه الا بطلب من الناس.

وجاء تصريحات بابير خلال مقابلة اجرتها معه اذاعة صوت امريكا باللغة الكوردية واكد فيها ان مؤتمر حزبه سيعقد هذا العام، مضيفا ان حزبه والاسلام لايسمحان بالقول انه سيعيد ترشيح نفسه “لان الرسول (ص) تحدث عن ان المسؤولية لا تمنح لاشخاص هم يطالبون بها او يتعلقون بها او يسعون اليها”، حسب قوله.

واضاف ان هذا يعني بانه لن يرشح نفسه الا في حال انتخبه الناس، “وهو ما جرى خلال الدورات الثلاث الماضية حيث طالبه الناس ان يتحمل هذه المسؤولية، والا فانني لست متلهفا لها”.

وبشأن الاوضاع الاحالية في الاقليم والعراق قال بابير انه حينما زار رئيس الحزب الديمقر اطي الكوردستاني مسعود بارزاني خلال الايام القليلة الماضية تبحاث معه عن ضرورة الاستفادة من فرصة وجود عادل عبدالمهدي رئيسا للحكومة العراقية من اجل حل المشكلات بين بغداد واربيل كونه رجلا “صالحا ولم ينس جميل الكورد”، مبينا انه اذا لم تتم حل المشكلات بهذات الشكل في الوقت الحاضر فان من المحتمل ان يكون الحل في المستقبل صعبا.