انطلاق الدراسة في مدن كوردستان بمشاركة مليون و700 ألف طالب

انطلق في مدن اقليم كوردستان، السبت، الحادي والعشرين من شهر أيلول الجاري، العام الدراسي الجديد 2019-2020.

ويلتحق في العام الدراسي الجديد نحو مليون و700 الف طالب وطالبة، في المدارس بمدن اقليم كوردستان.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في كلمة له، خلال حضوره مراسم انطلاق العام الدراسي في احدى المدارس بمحافظة دهوك، “نعمل جاهدين على النهوض بمستوى التعليم في مدارسنا لاسيما المدارس الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي”.

وبعدما أكد حاجة الإقليم الى 35 ألف صف دراسي لاستيعاب عدد المنضمين الجدد الى مقاعد الدراسة، وجه رئيس الوزراء دعوة الى المستثمرين ورجال الأعمال للقيام بواجبهم الوطني والانضمام الى الحملة الوطنية لجعل صروح التربية مكاناً لائقاً للطلبة والتلاميذ.

وقدم رئيس الحكومة شكره الى الكوادر التدريسية التي ظلت صامدة وواصلت مسيرة التعليم وبالأخص في ظل الحرب على داعش والأزمة المالية القاهرة في الإقليم، وقال “ستواصل حكومة اقليم كوردستان سعيها لتحسين الظروف المعيشية للمعلمين”.

وبعد انتهاء كلمته، أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان جولة بين صفوف احدى المدارس، وتبادل اطراف الحديث مع التلاميذ، وشحذَ هممهم للمثابرة في طلب العلم وحب الوطن واحترام التعددية الدينية والقومية وقبول الآخر، كما حثهم على حماية البيئة.