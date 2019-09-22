بارزاني مهنئاً اتحاد علماء الدين: نؤكد على تراث حب الإنسانية وقبول الآخر في كوردستان

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، السبت، أهمية تراث حب الإنسانية وقبول الآخر المتأصل في كوردستان.

وقال بارزاني في برقيى تهنئة، بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي الكوردستاني، “بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي الكوردستاني، نتقدم بأحر التهاني إلى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المركزي لاتحاد علماء الدين الإسلامي الكوردستاني وكافة علماء الدين الإسلامي الكوردستاني الذين يمارسون دوراً فعالاً في توطيد أسس التعايش وثقافة التسامح والسلم الاجتماعي والحؤول دون تنامي الفكر المتطرف في كوردستان، وننظر بتقدير وامتنان إلى دورهم ومهمتهم القيّمة”.

واضاف “ننتهز هذه المناسبة لنؤكد من جديد على تراث حب الإنسانية والمسالمة وقبول الآخر المتأصل في كوردستان بكافة مكوناته الدينية والقومية، ولضمان تحقيق هذا الهدف المبارك تدعم رئاسة إقليم كوردستان وباستمرار العمل المخلص لاتحاد علماء الدين الإسلامي الكوردستاني في سبيل وطننا وشعبنا. نرجو لكم الاستمرار والنجاح”.