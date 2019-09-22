برلماني: بغداد تفتقر الأطر العامة للتعامل الفيدرالي مع إقليم كوردستان

انتقد عضو مجلس النواب العراقي ديار برواري، اليوم الأحد، طريقة تعامل حكومة بغداد مع إقليم كوردستان.

وقال برواري في تصريح إن «بغداد في تعاملها مع إقليم كوردستان تفتقر إلى الأطر العامة للتعامل الفيدرالي الذي نص عليه الدستور».

وأضاف أن «على حكومة بغداد أن تعي جيداً أهمية التعامل السليم مع أربيل، في ظل التواصل واللقاءات المستمرة للقوى السياسية في بغداد وأربيل».

وأكد برواري «وجود الكثير من القضايا التي تحتاج لاتفاق ورؤى سياسية موحدة من أجل تصفير كل الملفات العالقة ومحاولة إيجاد بدائل يُتفق عليها؛ وهذا يلزم بغداد باتخاذ منهج سليم في معاملة الإقليم».

ويأتي ذلك بعد يومين على تأكيد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عدم وجود أي موقف سياسي سلبي تجاه الإقليم.

وكان الحلبوسي قد التقى مسرور بارزاني، وبين له أن «التصريحات المتباينة بشأن إقليم كوردستان لا تمثل الموقف الرسمي لبغداد».

وأضاف أن «العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد جيدة، ويأمل أن تصل إلى أرضية مشتركة لحلحلة الخلافات»، مشدداً على «رفض وقوع أي ضرر على مواطني إقليم كوردستان».