بلاغ عن الاجتماع الاعتيادي للهيئة القيادية لحزب أبناء النهرين

عقدت الهيئة القيادية لحزبنا حزب أبناء النهرين اجتماعها الاعتيادي يوم الجمعة 20 أيلول 2019 في مكتب أربيل للحزب، وناقش الاجتماع جملة من القضايا ذات العلاقة بالشؤون الوطني والقومي والداخلي:

1. في الشأن الوطني:

ناقش الاجتماع تطورات الشأن السياسي في العراق بشكل عام وأبرز محاور العملية السياسية في هذه المرحلة وما يشوبها من بعض التقاطعات والمواقف سواءً على صعيد أداء مجلس النواب الاتحادي أو على صعيد الأداء الحكومي، والتحديات التي تحول دون إدامة وتطوير عملية تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وإعادة الإعمار وإعادة النازحين وتطوير البنى التحتية، ما أدى بالتالي إلى استمرار معاناة شرائح واسعة من المواطنين بسبب هذه التحديات، مع استمرار نهج المحاصصة الطائفية والحزبية فضلا عن استشراء الفساد دون معالجات حازمة وحاسمة.

2. في الشأن القومي:

بحث الاجتماع واقع شعبنا في المرحلة الراهنة والمستجدات على الساحة القومية وأهم الاستحقاقات الحالية وفي مقدمتها مساعي كتابة دستور إقليم كردستان العراق، ورأي الحزب بشأن هذا الدستور والذي سيتم تحديده من خلال ورقة يتم إعدادها لاحقا.

وفي استحقاق آخر، ومع بدء العام الدراسي الجديد، وإذ نتوجه بالتهنئة إلى عموم الطلبة متمنين لهم عاما حافلا بالنجاح نحو مستقبل زاهر، فقد أكد الاجتماع مجددا مأخذه على محورين هامين في هذا الجانب التعليمي:

الأول: النشيد القومي الذي يُنشد في المدارس (مدارس التعليم السرياني) والذي يحمل طابعا قوميا خاصا بالقومية الكردية بعيدا عن أي اعتبار للمكونات الأخرى في الإقليم، ومنها شعبنا الأصيل.

الثاني: مناهج التعليم والتي تحمل ذات الطابع بعيدا عن الإشارة إلى ثقافة وتراث وتاريخ المكونات الأصيلة الموجودة في الإقليم ومن بينها شعبنا الكلدوآشوري وتاريخه الممتد لآلاف السنين على أرضه التاريخية (بيث نهرين).

وفي الوقت الذي نرفض فيه هذا التعامل مع شعبنا بهذا النفَس الإقصائي، فإننا ندعو الجهات المعنية في حكومة الإقليم (وزارة التربية وسواها من المعنيين).. إلى التصدي لهذا الأمر الهام من خلال التصحيح ووضع المعالجات المناسبة له.

كما وندعو أحزاب شعبنا ومؤسساته المدنية إلى العمل معا وبموقف موحد للمطالبة بتصحيح هذه الأمور خدمة لأجيالنا العزيزة، مثلما ندعو الكادر التعليمي وأولياء أمور التلاميذ والطلبة إلى مساندتنا في مطالبنا هذه.

3. في الشأن الداخلي:

ناقش الاجتماع أداء الحزب ومكاتبه في المرحلة الماضية سواءً في الوطن أو في بلدان الاغتراب، والفعاليات التي أقامها فيما يتعلق بقضايا وحقوق شعبنا، والمستويات التي بلغها في إيصال رسالته وتجسيد برنامجه السياسي، وسبل وآليات مواصلة تفعيل العمل والأداء وبما ينسجم وطموحات الحزب ومنهاجه والتحديات التي تواجه أبناء شعبنا، حيث شهد الاجتماع تقييما موضوعيا لهذه المحاور مع طرح جملة من المقترحات والآراء البناءة بهذا الشأن.

حزب أبناء النهرين

20 أيلول 2019