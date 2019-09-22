تربية كوردستان ترد على أنباء منع المدرسين من مزاولة العمل بمدارس البنات

رد مصدر مسؤول في وزارة التربية بإقليم كوردستان، السبت، على أنباء منع المدرسين من مزاولة العمل بمدارس البنات.

وقال المصدر “تداولت في الآونة الأخيرة، صفحات غير مسؤولة على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات مغرضة تزعم صدور قرار بمنع أي مدرس من مزاولة التدريس في المدارس المخصصة للبنات، وهو ما ردت عليه وزارة التربية في حينها، وكذبت تلك التخريصات الباطلة”.

واضاف ان “ما يثير الاستغراب، هو أن هذه الحملة المضللة عادت مجدداً هذه الأيام، وعبر صفحات وحسابات الكترونية شغلها الشاغل الاساءة والتقليل من الجهود الرامية الى تطوير المدارس بأسلوب عصري لا يميز بين الطلبة والتلاميذ ولا الكوادر التدريسية”.

وتابع “نجدد التأكيد على أهمية التدقيق فيما يتم تداوله قبل نشره، لما لذلك من تبعات قانونية تعرض المتعمدين في ترويج الافتراءات الى المساءلة القانونية”.