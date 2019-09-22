جنايات الكرخ: السجن 21 سنة لمنتحل صفة مستشار في رئاسة الوزراء ‏

بغداد/ إعلام القضاء
قضت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن 21 سنة ضد متهم بجريمة النصب والاحتيال على المواطنين وانتحاله صفة رسمية.
وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها على مدان اعترف بقيامه بإصدار كتب وأوامر مزورة منسوب إصدارها إلى مكتب رئيس الوزراء “.
وأضاف أن “المتهم قام بابتزاز مواطنين آخرين وأخذ مبالغ نقدية منهم لقاء وعود بمنحهم مناصب في وزارات مختلفة، كما أوهم آخرين باستحصاله على قطع أراض لهم وأعمال نصب أخرى”.
وتابع أن “المحكمة أصدرت حكمها وفقا لأحكام القرار 160 / أولا /1 لسنه 1983 “.