جنايات الكرخ: السجن 21 سنة لمنتحل صفة مستشار في رئاسة الوزراء ‏

بغداد/ إعلام القضاء ‏

قضت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن 21 سنة ضد متهم بجريمة ‏النصب والاحتيال على المواطنين وانتحاله صفة رسمية.‏

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “محكمة جنايات الكرخ ‏أصدرت حكمها على مدان اعترف بقيامه بإصدار كتب وأوامر مزورة منسوب إصدارها إلى ‏مكتب رئيس الوزراء “.‏

وأضاف أن “المتهم قام بابتزاز مواطنين آخرين وأخذ مبالغ نقدية منهم لقاء وعود بمنحهم ‏مناصب في وزارات مختلفة، كما أوهم آخرين باستحصاله على قطع أراض لهم ‏وأعمال نصب أخرى”.‏

وتابع أن “المحكمة أصدرت حكمها وفقا لأحكام القرار 160 / أولا /1 لسنه 1983 “.‏