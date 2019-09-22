دراسة استقصائية لاهم ماتشكل من الحركات والأحزاب سياسية أو دينية في العراق

د.كرار حيدر الموسوي

1. برزت على الساحة السياسية العراقية ومنذ قيام الدولة العراقية الحديثة, حركات وأحزاب سياسية ذات إطار ديني. أو ماتسمى بالأحزاب السياسية الدينية حيث تهدف هذه الأحزاب على إقامة نظام حكم إسلامي في العراق , وكل حزب حسب رؤيته الشرعية التي تنبع عادةً من فكر مؤسسيه أو الفكر الإسلامي الذي ينتموا إليه .

لقد أنجرف بعض هذه الأحزاب بالاتجاهات الطائفية الضيقة حيث أفقدته إسناد و تأييد قطاعات واسعة من الشعب العراقي.

2. أن ظهور وتطور الأحزاب السياسية الدينية جاء كرد فعل طبيعي على فشل التجارب السياسية السابقة في العراق . فقد خاض العراق عبر مراحل الحكم المختلفة التجارب اللبرالية والتجربة الشيوعية و الماركسية والتجارب القومية فكانت مصير جميعها الفشل في تطور وازدهار العراق.

السمات الأساسية للأحزاب والحركات الدينية

1. تسعى الأحزاب والحركات الدينية لإقامة نظام الحكم الاسلامي.

2. تنطلق غالبية الأحزاب والحركات السياسية الدينية من منطلقات طائفية.

3 .لكل حزب أو حركة مرجعية دينية تختلف على الأغلب عن ما موجود لدى الأحزاب الدينية الأخرى وقد يصل مستوى الصراع إلى التكفير.

4. اتخذت غالبية الأحزاب والحركات السياسية الدينية العمل المسلح سبيلا للدفاع عن نفسها أو للسيطرة على ساحة الصراع.

5.غالبية الحركات والأحزاب السياسية الدينية لها ارتباطات خارج العراق.

7. تملك غالبية الأحزاب والحركات السياسية الدينية أجنحة مسلحة.

8 .لاتؤمن غالبية الحركات الإسلامية بالديمقراطية من وجهة النظر اللبرالية بل تعتبرها مفاهيم غربية وان المفهوم البديل هو الشورى.

مراحل نشوء الأحزاب والحركات الدينية السياسية.

1.منذ تأسيس الحكومة العراقية وحتى عام 1958.

2.منذ عام 1958 وحتى عام 1968.

3.منذ عام 1968 وحتى عام 2003,

4.منذ عام 2003 وحتى عام 2012

منذ تأسيس الحكومة العراقية وحتى عام 1958.

أ‌. الإخوان المسلمين:

أثناء ذهاب الشيخ محمد محمود الصواف إلى القاهرة لدراسته العلوم الشرعية في جامعة الأزهر . التقى هنالك بالإمام حسن ألبنا مؤسس وزعيم الإخوان المسلمين .

ولدى عودته من مصر عام 1947 أسس الفرع العراقي للإخوان المسلمين وتحت اسم جمعية الإخوة الإسلامية . وقد ركز الصواف عمله في المرحلة الأولى على الرسائل التربوية والاجتماعية . ثم التقى الصواف بالشيخ امجد الزهاوي . وأصبح مرشداً روحياً لمنظمة الصواف الجديدة( جمعية الأخوة الإسلامية) لقد أضفت قيادة الزهاوي شرعية على جمعية الأخوة الإسلامية وبما أن الزهاوي كان كردياً فقد اثر ذلك على انتشار الحركة في المناطق الكردية و العربية على سواء .

لقد تركزت عضوية تنظيم الإخوان المسلمين على طلاب الثانويات والجامعات , المحاميين والأطباء.

سعى الصواف كذلك للتواصل مع القوات المسلحة . وقد أقام علاقات مع معظمهم ومن أشهرهم ( محمود شيت الخطاب ). لقد شجع الصواف خريجي الثانويات على الالتحاق بالكلية العسكرية بغية تامين مكاتوطأ قدم في المؤسسة العسكرية العراقية وبناء على ذلك التحق بالكلية العسكرية في دورة واحدة 20 طالبا من الإخوان المسلمين. ونتيجة للجهود الحثيثة في الدعوة والتجنيد أصبح للحركة نشاط وتواجد في معظم المدن العراقية والتي يغلب عليها الطابع السني مثل بغداد،كركوك،اربيل،السليمانية،زاخو،دهوك،الرمادي،البصرة،الزبير،الموصل،تكريت سامراء.

بالرغم من أن قيادة ومنتسبي الحركة كانوا من السنة حصرا فقد كان هنالك بعض الأعضاء من الشيعة وان لم يكونوا كثيرين.لقد كان منهج الصواف هو الدعوة إلى المبادئ الإسلامية العامة ودون الخوض في التفاصيل كما كان لهم جهودا في مسالة التقريب بين المذاهب ويمكن اعتبار العام 1952 هو عام تأسيس الجماعة حيث أصدروا المطبوعات والنشرات مع تأسيس مكاتب لهم وفروع في بغداد وأنحاء العراق.

ب. الحزب الجعفري:

تاسس الحزب الجعفري عام 1952 من قبل السيد عبد الصاحب دخّيل والسيد صادق القاموسي والسيد حسن شبر, وكان برنامجه السياسي يهدف لاقامة نظام حكم اسلامي وقد ركز الحزب على الجوانب التربوية بغية اعداد قاعدة جماهيرية.

ج .حزب التحرير الإسلامي.

تأسس حزب التحرير الإسلامي في العراق عام 1954 على يد مندوبين تم إرسالهم إلى العراق من قبل مؤسس الحزب في القدس ( تقي الدين النبهاني ) ويعتبر الشيخ سعدون احمد ألعبيدي الذي عاصر الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس الحزب في العراق. .

ان الخلفية الفكرية والعقائدية للنبهاني هي الإخوان المسلمين الذين انشق عنهم بدعوى (التفريط بالدين ) داعيا إلى إسقاط الأنظمة الكافرة .

في عام 1955 قدم الحزب طلباً للترخيص بالعمل في عهد رئيس الوزراء نوري السعيد فرفض الطلب .

في عام 1960 قدم الحزب طلباً آخر في عهد رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم فرفض الطلب. في فترة حكم حزب البعث عام 1963 أعدمت السلطة ( عبد الغني محمد الملاح من أهل الموصل )بتهمة انتمائه لحزب التحرير .

نشط الحزب في فترة حكم الرئيس عبد السلام عارف حيث أقام الندوات واصدر الكتب والمنشورات. بعد مجيء حزب البعث إلى السلطة عام 1968 . تعرض الحزب لموجة كبيرة من الاعتقالات والإعدامات , من ابرز من اعدم من رجال الحزب ( الشيخ عبد العزيز ألبدري ) .

إن حزب التحرير الإسلامي هو حزب سياسي إسلامي عالمي شانه شأن حركة الإخوان المسلمين،لايفرق بين المذاهب فالحزب يضم في تنظيماته كافة المذاهب الإسلامية، يسعى الحزب لإقامة الخلافة الإسلامية تحت حكم الخليفة وله تنظيمات في كافة أنحاء العالم وتسمى الدول عنده بتسمية الولاية مثلا ولاية العراق ولاية مصر ولاية باكستان. ويسعى للوصول إلى السلطة عبر إقامة علاقات وثيقة مع مراكز القوى سياسية أو عسكرية بغية إحداث انقلاب والسيطرة على مقاليد السلطة لإقامة الخلافة الإسلامية. وقد أوكلت مهمة تنظيم وترتيب هذه العلاقات بتنظيم خاص سري يدعى (النصرة).

اتهم التنظيم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بان له علاقة مع تنظيم القاعدة ووضع على جدول الأحزاب والمنظمات الإرهابية, بالرغم من نفي قيادة الحزب ذلك .

د. حزب الدعوة الإسلامي.

تأسس الحزب في العراق, اثر لقاء عقد في بيت اية الله السيد محسن الحكيم في مدينة كربلاء بتاريخ 12 تشرين اول عام 1957, حضر الاجتماع كل من السيد محمد باقر الصدر والسيد مرتضى العسكري والسيد مهدي الحكيم والسيد عبد الصاحب دخّيل والسيدمحمد صالح الاديب والسيد صادق القاموسي , كان للسيد محمد باقر الحكيم دورا رئيسيا في تاسيس الحزب.

أطلق على الحزب اسم حزب الدعوة انطلاقا من الآية الكريمة(ادعُ إلى سبيلِ ربكَ بالحكمة والموعظة الحسنة) . تعرض الحزب لضربة قاسية من الاجهزة الامنية حيث اعتقل عضو القيادة العامة للحزب السيد عبد الصاحب دخّيل والذي قتل في السجن عام 1973.

قرر الحزب تصعيد المعارضة للسلطة عبر تصعيد وتيرة الصراع من صراع ثقافي دعوي الى صراع مسلح عام 1979 . أسس الحزب جناحه العسكري وأطلق عليه اسم ( الجناح الجهادي)

بعد قيام الجمهورية الإسلامية في إيران ونتيجة للضغوط الكبيرة ضد الحزب في العراق , غادر الكثير من قيادات الحزب الى ايران لتصبح القاعدة الأساسية لحزب الدعوة خارج العراق مع تزايد ضغط السلطة للحزب بعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية , وقف الحزب إلى جانب إيران في صراعها مع العراق وقد شارك الحزب في قتاله إلى جانب القوات الايرانية .

ساهم الحزب في تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 17 تشرين الثاني 1982.

أن حزب الدعوة لايؤمن بنظرية ولاية الفقيه وقد ساهم الحزب بعد الاحتلال في تأسيس مجلس الحكم وفي العملية السياسية.

لقد تعرض الحزب أثناء مسيرته لعدة انشقاقات حيث خرج عن الحزب عز الدين سليم عام 1980 مؤسسا حركة الدعوة الإسلامية(تؤمن بولاية الفقيه) ثم انفصل القسم أو الفرع الذي كان يعمل داخل العراق وخرج تحت اسم حزب الدعوة الإسلامية – تنظيم العراق كذلك خرجت مجموعات صغيرة ذابت في أحزاب أخرى وبقي الحزب تحت قيادة الدكتور ابراهيم الجعفري وبعد أن اختار الحزب السيد نوري المالكي لقيادته ,خرج الدكتور الجعفري وأسس التيار الوطني للاصلاح ،يقلد الحزب مرجعية السيد محمد حسين فضل الله.

منذ عام 1958 ولغاية العام 1968.

ا.الحزب الإسلامي العراقي

تأسس الحزب الإسلامي في العراق عام 1960.كواجهة من واجهات حركة الإخوان المسلمين في العراق. حيث أصدرت محكمة التميز العراقية قرارها بالموافقة على تاسسيس الحزب بتاريخ 26\4\1960 , تم عقد مؤتمره الأول في 29\7\1960.

انتخب الدكتور نعمان السامرائي كأول أمين عام للحزب حيث ساهم في تثبيت ركائز الحزب .

كانت له علاقات جيده مع الإسلاميين والوطنيين وكذلك رابطة علماء العراق والمرجعية الشيعية في كربلاء والنجف . أصدر الحزب عدة بيانات يعرض فيها تاييده للمقاومة الفلسطينية والثورة الجزائرية.

تعرض الحزب لمضايقات عديدة أدت إلى إغلاق جريدة الحزب واعتقال بعض أعضائه . بعد قيام ثورة 1968 منع نشاط كافه الأحزاب ومنها الحزب الإسلامي .

في عام 1987 تعرض الحزب لضربه كبيره أدت إلى اعتقال معظم قيادته وصدرت بحقهم أحكام مختلفة تتراوح بين الإعدام والسجن ، وعلى ضوء ذلك أعلن ماتبقى من قيادة الحزب استئناف العمل خارج العراق .

في عام 1991 .أعلن الحزب عن قيادته الجديدة حيث اختير الدكتور أسامه التكريتي والمهندس إياد السامرائي في خارج العراق مع اختيار الدكتور محسن عبد الحميد في داخل العراق وبعد احتلال العراق في 9\4\2003 أعلن الحزب عن تنظيمه داخل العراق. ومن ثم مشاركته في مجلس الحكم عبر أمينه العام الدكتور محسن عبد الحميد.وكذلك مشاركته في الانتخابات البرلمانية .

جرت انتخابات حزبية أسفرت عن فوز السيد طارق الهاشمي لتحمل مسوليه الامانةالعامة للحزب , ثم جرت انتخابات اخرى, انتخب فيها الدكتور اسامة التكريتي امينا عاما للحزب.

2.منظمة العمل الإسلامي في العراق.

انبثقت منظمة العمل الإسلامي عام 1964 في النجف الاشرف وكانت تعمل قبل الإعلان عن تأسيسها بمسميات مختلفة منها( حركة المرجعية) و(حركة الرساليين الطلائع) ويعتبر السيد محمد تقي المدرسي من ابرز قادتها وهو من حملة الجنسية الإيرانية وقد هرب إلى الكويت عام 1971 وأسس مدرسة الرسول الأعظم نتيجة مطاردة السلطات العراقية له، وبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران نقل مقر المنظمة إلى قم في إيران ولها واجهات للعمل كثيرة في العراق والخليج العربي وأوربا , تقلد المنظمة مرجعية السيد محمد مهدي الشيرازي.

منذ عام 1968 ولغاية 2003

ا.الحزب الإسلامي الديمقراطي.

تأسس الحزب عام 1980 من قبل عباس عبد الله الشبجي وبدعم من الحزب الديمقراطي

وقد أعلن التيار الإسلامي الديمقراطي في بيان له عن برنامج عمل الحزب الإسلامي الديمقراطي وذكر في بيان التأسيس انه يتسع لكل العراقيين ويؤمن بالمشروع الحضاري الإسلامي والآليات الديمقراطية لتنظيم الحياة السياسية وتداول السلطة سلميا في البلاد وان الانتخابات هي الطريقة الوحيدة للتعبير عن خيارات الأمة وإرادتها للوصول إلى الحكم والمشاركة فيه.

ب .حركة الموحدين السلفية في العراق.

تاسست الحركة في مدينة البصرة عام 1980 وانتخب السيد ابراهيم خليل ابراهيم المشهداني أميرا للجماعة, سعت الحركة لاقامة علاقة مع الحركات السلفية في الكويت والسعودية وسوريا عبلر ارسال وفود ولكن لم تصل هذه اللقاءات الى نتيجة تذكر.

تهدف الحركة الى اقامة الدولة الاسلامية, ولم يظهر في الاعوام الاخيرة نشاط لهذه الحركة.

ج.المجلس الأعلى الإسلامي في العراق.

هو ائتلاف لعدد من قوى المعارضة الاسلامية للنظام العراقي السابق والتي كانت مقيمة في إيران، حيث شكل هذا المجلس بدعم ورعاية من إيران عام 1982 أثناء الحرب العراقية الإيرانية وقد ضم المجلس أول الأمر الكتل والحركات التالية:

ا.حزب الدعوة الإسلامي جماعة عز الدين سليم

ب.حزب الدعوة الإسلامي خط محمد باقر الصدر

ج.منظمة العمل الإسلامي

د.حركة المجاهدين العراقيين

ضم أيضا تشكيل عسكري هو فيلق 9 بدر والذي يشكل الجناح العسكري للمجلس.

في عام 2004 قتل رئيس المجلس الأعلى السيد محمد باقر الحكيم بتفجير في النجف اتهم فيه تنظيم القاعدة. انتخب أخيه السيد عبد العزيز الحكيم رئيسا للمجلس بدلا عنه. شارك المجلس بتأسيس مجلس الحكم بعد احتلال العراق , شارك المجلس بقوة في العملية السياسية.

غير المجلس تسمية فيلق 9 بدر إلى منظمة بدر بعد انخراط كافة منتسبي فيلق بدر في أجهزة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع،كما انشأ المجلس منظمة شهيد المحراب بقيادة عمار عبد العزيز الحكيم كما أسهم المجلس بتأسيس حركة حزب الله جماعة حسن الساري وحركة سيد الشهداء وحركة ثار الله وحركة جند الله.

بتاريخ 12/5/2007 تغيرت تسمية المجلس الاعلى إلى تسمية المجلس الاعلى الإسلامي العراقي كما أعلنوا بإتباعهم مرجعية السيد السستاني بعد أن كانوا يقلدون مرجعية السيد على خامنئي ( ولاية الفقيه), كما بات يطلق تسمية المجلس على تيار الحكيم فقط .

د .الحركة الإسلامية الكردستانية.

تأسست عام 1983وكان اسمها أول الأمر مكتب علماء الدين في كردستان ومن عناصرها القيادية ملا عثمان عبد العزيز محمد ومحمد محمود مهدي الذي يعد المرشد العام للحركة حتى وفاته عام 1991 حيث خلفه أخوه الشيخ علي.

هـ. حركة15شعبان.

حركة سياسية تأسست في إيران عام 1991 بعد فشل حركتهم اثر الانسحاب العراقي من الكويت في حرب الخليج الثانية، ذات صبغة طائفية قدم منتسبيها إلى العراق بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 .شاركت الحركة في الانتخابات الماضية وتعتبر جزء من الائتلاف االوطني الموحد.

و.الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق.

تأسس الاتحاد الإسلامي عام 1991 في العاصمة السورية دمشق، برئاسة عضو البرلمان عن الائتلاف االوطنب السيد عباس حسن موسى ألبياتي وهو على علاقة وطيدة مع حزب الدعوة بل انه فرع حزب الدعوة في الوسط التركماني ويمثل تجمع الشيعة التركمان وقد طرح الاتحاد عام 2008 إلى البرلمان العراقي مشروع تطوير قضاء تل عفر إلى محافظة لتأكيد وجود التركمان على مساحة محافظتين.

ز. حركة كوادر حزب الدعوة الإسلامية العراقي.

أو حركة الكوادر الإسلامية , تنظيم انشق عن حزب الدعوة الإسلامية في العراق وأعلن عن تأسيسها في سوريا 9 حزيران 1991 بعد أن كانت الحركة تنظيما صغيرا أطلق على نفسه كوادر الدعوة الإسلامية, بررت الحركة انشقاقها عن الحزب الأم بثلاثة أسباب :

أولا: تشتت الكثير من كوادر الدعوة وتسرب اليأس إلى نفوس بعضهم وغياب المبادرة الدعوية الناضجة.

ثانيا: افتقار العمل الإسلامي عامة والدعوة خاصة إلى المشروع السياسي الإسلامي الوطني المستقل , وارتباط القرار السياسي للحركة الإسلامية العراقية بمسمياتها المختلفة

فمؤثرات خارجية – والاتهام هنا إشارة إلى الثاتيرات الإيرانية على الإسلاميين الشيعة.

ثالثا: الاستفادة من العامل الخارجي بعد أن تضخم دوره في القضية العراقية.

جاء في التقرير السياسي الصادر عن الحركة في كانون الأول 1996 ان الحركة أسهمت في تأسيس الموتمر الوطني العراقي 1992 , وشاركت في الاجتماع التأسيسي الذي عقد في فيننا , ثم في الاجتماع الثاني في مصيف صلاح الدين بالعراق .

دخلت في الانتخابات الثانية خارج قائمة الائتلاف العراقي الموحد , هي وحزب الشعب العراقي الديمقراطي بقائمة اطلق عليها ( كوادر حزب الدعوة والقواعد الشعبية كان على رأس قائمتها أمينها العام عبد الرحمن داود حيدر أبو رغيف .ولم تحصل على الأصوات التي تؤهلها للدخول إلى مجلس النواب فقد حصلت على 2148 صوتا فقط .

سعت منظمة أنصار الدعوة الى طرح مشروع لتوحيد صفوف ثلاث أجنحة منشقة عن حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وجمعها في تنظيم يحمل اسم – تيار الدعوة الإسلامية –والأجنحة الثلاثة هي منظمة أنصار الدعوة وحركة الدعوة الإسلامية جناح عز الدين سليم , ومنظمة كوادر الدعوة فضلا على بعض قادة حزب الدعوة-تنظيم العراق.

ح .حركة الوفاق الإسلامي.

تأسست الحركة عام 1980 من العراقيين المهجرين إلى إيران وأطلق عليها أول الأمر حركة(المهجرين العراقيين) وكان سبب تأسيسها تامين المساعدات والاهتمام بشؤون المهجرين ومعاناتهم المادية والاجتماعية.

في عام 1992 اتحدت الحركة مع حركة الضباط الرساليين وانبثق عن ذلك حركة الوفاق الإسلامي،يترأس الحركة حاليا الشيخ جمال الوكيل.

كان من برامج الحركة إقامة حكومة عراقية في المنفى وذلك قبل احتلال العراق،تتخذ الحركة الأساليب الديمقراطية لتحقيق أهدافها وتركز العمل في وسط الشرائح الاجتماعية المضطهدة وخاصة الشيعية منها وتعتمد كذلك أسلوب التسامح الديني والعرقي وتؤمن بالتعايش السلمي بين أبناء العراق كافة وتتبع الحركة مرجعية السيد محمد الشيرازي.

ط .حزب الله.

تأسست هذه الميليشيا في منطقة الأحواز الجنوبية المحاذية للحدود مع

إيران عام ١٩٩٤ بزعامة كريم ماهود المحمداوي، الذي أصبح فيما بعد عضوا

في مجلس الحكم ا. كانت هذه الميليشيا تتلقى دعما إيرانيا لمشاغلتها قوات الجيش العراقي

بالرغم أن كريم ماهود المحمداوي ينفي ذلك .

يتهم كريم ماهود المجلس الاسلامي الأعلى بالسعي لعزله وإبعاده عبر تشكيل حركة(حركة حزب الله ) منافسة له .

تتكون ميليشيات حزب الله العراقي من عدة آلاف من المسلحين، يغلب على الميليشيا طابعا عشائريا، حيث ينتمي أغلب مسلحيها الى عشيرتي النوافل والبوعبطة في محافظة ميسان

ينفي كريم ماهود المحمداوي تورط عناصره بجرائم قتل أو اختطاف أشخاص

في العمارة أو جريمة مقتل ستة أشخاص في مظاهرات العاطلين أمام مبنى محافظة ميسان عندما كان زعيم الحزب يرأس مجلس المحافظة. اتهم الحزب في ضلوعه باعمال قتل طائقي في مدينة البصرة كما يتهم بتجارة المخدرات وعمليات تهريب النفط.

يتهم حزب الله المجلس الاسلامي الأعلى بالعمل على تهميشه رغم أن حزبه تنتمي الى الائتلاف الحاكم.

في مارس ٢٠٠٧ تم اعتقال قيادي بارز في حزب الله اللبناني في البصرة قيل إن اسمه (علي موسى دقدوق ) جاء ضمن مجموعة من حزب الله اللبناني لتدريب ميليشيات يقلد حزب الله بقيادة كريم ماهود المحمداوي مرجعية آية الله الخامنئي ( ولاية الفقيه) .

ي . حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني.

تأسس الحزب عام 1992 بقيادة الشيخ صلاح الدين محمد بهاء الدين في شمال العراق ، والشيخ صلاح الدين ذو خلفية فكرية (إخوان مسلمين). يرتبط رئيس الحزب بعلاقات جيدة مع الإخوان المسلمين في مصر, شارك الحزب في حكومة اربيل بمقعد واحد قبل الحرب الأميركية على العراق عام 2003.أن الحزب ذو توجه إصلاحي ولايميل إلى المواجهة المسلحة وليس له أي علاقة مع الفصائل المسلحة التي تقاتل القوات الأميركية.

ك .حركة ثار الله.

حزب صغير تأسس عام ( 1995) ينشط في محافظة البصرة وميسان إضافة إلى بغداد خصوصا في مناطق مدينة الصدر , حي القاهرة ,الطالبية وبغداد الجديدة،أمينها العام يوسف سناوي الموسوي ويقلد مرجعية السيد علي السستاني.

دخل الحزب الانتخابات الأولى التي جرت في 30كانون الثالني2004 حيث دخلها بقائمة مفردة تحت اسم منظمة ثار الله الإسلامية ب12 مرشحا وفشل. ثم دخل الانتخابات التي جرت في 19 تشرين الأول 2004 وفشل أيضا.

الحركة جزء من البيت الخماسي الذي يتألف من خمس قوى شيعية هي المجلس الإسلامي الأعلى ومنظمة بدر ومنظمة شهيد المحراب ومنظمة سيد الشهداء وهذا التحالف يدل على أن حركة ثار الله هي جزء حيوي من المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة السيد عمارالحكيم في أحداث المسلحة التي جرت في مدينة البصرة وقفت الحركة بالضد من حزب الفضيلة.

نتيجة مداهمات قوى الأمن العراقية لمقرات الحزب في تشرين الأول 2005 تم مصادرة وثائق وأقراص مدمجة تثبت علاقة الحركة بالحرس الثوري الإيراني وتورطها بعمليات قتل وتهجير وتعذيب بحق المواطنين العراقيين.

ل .حزب الدعوة – تنظيم العراق.

انشق حزب الدعوة تنظيم العراق عن حزب الدعوة الإسلامي عام 2003 بعد احتدام الخلاف بين أقطاب الحزب في إيران، ويقود الحزب الآن عبد الكريم العنزي وان الحزب يقلد مرجعية آية الله الخامنئي.

م .حركة حزب الله العراق.

انشقت حركة حزب الله العراق عن حزب الله الذي يقوده كريم ماهود المحمداوي،عام 2005 بتشجيع من المجلس الاسلامي الأعلى , يقود الحركة الآن السيد حسن راضي كاظم الساري وزير الدولة لشؤون الاهوار ويعتبر كريم ماهود إن أسباب الانشقاق عائدة إلى مايلي:

ا.علاقة كريم ماهود الجيدة مع التيار الصدري.

ب.الموقف من الفدرالية في الجنوب.

ج.الموقف من قيام الدولة الدينية.

للحركة مقعدان في مجلس النواب كما أن لها مكاتب في جنوب العراق وفي منطقة الفرات الأوسط وفي بغداد (مدينة الصدر) وللحركة مجلة نصف شهرية اسمها (الأمل) وصحيفة يومية اسمها(البينة) ولهم موقع الكتروني اسمه(الغالبون) وقد وقفت الحركة بالضد من حزب الفضيلة في الأحداث الأخيرة في البصرة, يقلد الحزب مرجعية آية الله الخامنئي.

منذ عام 2003 ولغاية عام 2012

ا.التيار الصدري.

تأسس التيار الصدري داخل العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003 واعتمد التيار على العمق المرجعي الذي يشكله السيد محمد صادق الصدر والسيد محمد باقر الصدر، وتعود بدايات الفكر الصدري إلى الدعوة التي خلفها السيد محمد صادق الصدر لإصلاح المجتمع العراقي وإنقاذ الأوضاع في العراق , حظي السيد محمد صادق الصدر بدعم من الدولة العراقية في محاولة لخلق مرجعية عربية بعد وفاة المرجع آية الله الخوئي , لكن سرعان ما اصبحت العلاقة متوترة مع النظام السابق وكان من نتائج ذلك مقتل السيد الصدر عام 1999.

بعد احتلال العراق برز التيار إلى الواجهة بقيادة السيد مقتدى الصدر ابن السيد محمد صادق الصدر ليضم قطاعات واسعة من الشيعة ويمكن اعتبار التيار الصدري حركة شعبية مرجعية أكثر مما هي حزب سياسي وبالرغم من دخول التيار في العملية السياسية واشتراكه في الانتخابات والبرلمان والحكومة.

يعتبر التيار الصدري التيار الشيعي الوحيد الذي قاتل القوات الأميركية في معارك هامة مثل معركة النجف ومدينة الصدركما سهم بمعركة الفلوجة الاولى في نيسان 2004 ومعارك هامة في جنوب العراق عبر ذراعه العسكري جيش المهدي الذي تأسس في تموز 2003 , يتبع التيار مرجعية الشيخ كاظم الحائري المقيم في إيران وهو من تلاميذ السيد محمد باقرالصدر, وكان قد اوصى السيد محمد صادق الصدر بتقليد الحائري من بعده.

بعد أحداث تفجير المرقدين العسكريين في سامراء عام 2006 انخرط جيش المهدي بأحداث العنف الطائفي من قتل واختطاف وتهجير ,مما أدى إلى قيام السيد مقتدى الصدر بتجميد نشاط جيش المهدي ولأكثر من مرة،وقد اصدر السيد مقتدى الصدر قرارا بحل جيش المهدي وتشكيل المجموعات الخاصة وهي المجاميع التي قاتلت القوات الأمريكية تحت قيادة عصائب أهل العراق،كما انشأ بتاريخ 2008 تيارا فكريا أطلق عليه تسمية( المهديين )واشترط عدم ممارسة النشاط السياسي والعسكري على منتسبيه،وللتيار الصدري علاقات جيدة مع إيران وقد أشرفت إيران على تدريب غالبية كوادر التيار سواء في إيران أو في لبنان بإشراف حزب الله اللبناني.

ب.حزب الفضيلة الإسلامي

تأسس الحزب في شهر مايس 2003 بعد الاحتلال الأميركي للعراق، يعتبر المرجع الشيخ محمد علي اليعقوبي مرجع تقليد الحزب وهو من تلاميذ آية الله السيد محمد باقر الصدر.

رفض الحزب فكرة المقاومة المسلحة ضد قوات الاحتلال الأميركي وشارك في العملية السياسية ويحاول الحزب أن يطرح نفسه على انه كان معارضا للنظام قبل سقوطه وانه يمثل معارضة الداخل وله 15 عضوا في مجلس النواب ويتمتع بنفوذ واسع في محافظة البصرة.

ويرفض الحزب مبدأ الفدرالية وتقسيم العراق وقد انتخب الحزب أخيرا السيد هاشم الهاشمي أمينا عاما للحزب.

ج.هيئة علماء المسلمين.

تأسست الهيئة في 14/5/ 2003 بعد الاحتلال الأميركي مباشرة عبر اجتماع نخبة من رجال الدين والعلماء : السنة” في مسجد أبي حنيفة النعمان في الاعظمية،حيث تم تأسيس مجلس تأسيسي اخذ على عاتقه معالجة القضايا الناتجة عن الاحتلال ووضع نظام داخلي للهيئة وشكلت على ضوء ذلك عدة لجان منها اللجنة السياسية ،الثقافية،الإعلامية، ،اجتماعية واقتصادية وبلغ عدد الأعضاء المنتسبين 3000 عضو كما تم فتح 18 فرعا للهيئة في عموم العراق وللهيئة قناة فضائية( الرافدين) تبث نشاطها،وللهيئة موقف من الحكومة والعملية السياسية إذ تعتبر كل من جاء مع المحتل غير شرعي اظافة لعدم شرعية الحكومة والبرلمان . تؤمن الهيئة بالكفاح المسلح سبيلا لإنقاذ العراق كما تدعم الهيئة فصائل مسلحة أهمها كتائب ثورة العشرين.

د.حركة سيد الشهداء.

هي جماعة مسلحة تضم العشرات من المسلحين، تتهم ايران بانها وراء تشكيل هذه الحركة وتتخذ من لقب سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي (ع) اسما لها، مما لا يتناسب مع طبيعة الأعمال التي تقوم بها

اتخذت هذه الميليشيات من بيت محافظ البصرة في النظام السابق مقرا لها بعد أن استولت عليه بحكم النفوذ المسلح .

مركز نشاط هذه الميليشيا مدينة البصرة، ولها وجود أقل في العمارة والناصرية. غير أن نشاطها الفعلي في البصرة جعلها موضع اتهام من السكان بأنها وراء العديد من عمليات الاغتيال والتهديد والتهريب.

تدعي قيادات هذه الميليشيات بأنها حركة سياسية، غير أن نفوذها السياسي يتلاشى وراء نشاطها المسلح.

المدعو سيد داغر الموسوي، يقود« حركة سيد الشهداء » أثناء حملتها الأخيرة في البصرة ووجهت إليه جهات حكومية اتهامات كثيرة بارتكاب جرائم بحق المدنيين وعناصر الأمن.

هـ.حركة بقيت الله.

احدى الميليشيات التي نشأت في البصرة وبعض المحافظات الجنوبية ويعني اسمها ( المهدي المنتظر) وعلى أساس هذا الفهم أطلقوا تسمية « بقية الله » تضم هذه الميليشيا عدة مئات من المسلحين يتزعمهم السيد ستار البهادلي، متهم بجرائم عدة , تم اعتقاله في الحملة العسكرية الأخيرة التي قادها رئيس الوزراء ضد الميليشيات في البصرة

و.التجمع ألفيلي الإسلامي في العراق.

تأسس التجمع بعد احتلال العراق عبر مؤتمر تأسيسي انعقد في بغداد في شهر رمضان عام 2003. مؤسسه وأمينه العام الشيخ مقداد البغدادي، يؤكد التجمع في خطابه على أنهم كيان قومي ديني عراقي ينتمي إلى الشريحة الكردية الفيلية كمنطلق قومي والى الإسلام والى مدرسة آل البيت سلوكا ومنهجا وعملا.

ز. حزب الولاء الإسلامي.

حزب سياسي “شيعي: تاسس عام 2003 في العراق بعد الاحتلال الامريكي , يؤمن الحزب بان العرق دولة عربية اسلامية وسيعى لتكريس العلاقة الودية مع الدول العربية والاسلامية على اسس الاحترام المتبادل وعم التدخل في الشوؤن الداخلية.

ح. حزب الوحدة الاسلامي.

تنظيم سياسي”شيعي” تاسس بعد احتلال العراق عام 2003, يراسه السيد محمد عبد

الحسين الموسوي , شارك في الانتخابات ولم يحصل على اي مقعد.

ط. حزب الطليعة الاسلامي.

تنظيم سياسي”شيعي: تاسس بعد الاحتلال محدود الانتشار ويركز عمله في مدينة الناصرية يتراسه السيد علي مهدي الياسري.

ي. الحركة الاسلامية( جماعة الخالصي).

هم امتداد لمرجعية الشيخ جواد الخالصي ويعتبر احدى المرجعيات “الشيعية “في مدينة الكاظمية, تعتبر الحركة من اهم القوى الاسلامية المعارضة للاحتلال الامريكي, شارك الشيخ جواد الخالصي في تاسيس المؤتمر التاسيسي العراقي المناهض للاحتلال وللعملية السياسية.