(ذكاء ترامب..ولماذا يعجبنا)..(وضربه البارد لايران..جعلها تتمادى..ومعارضيه يطالبون بضربها)

بسم الله الرحمن الرحيم

ترامب (سياسته.. اوصلت معارضيه داخل امريكا.. انفسهم.. بمطالبته بشن الحرب ضد ايران)..

فما يجري اليوم يكشف بان سياسية الرئيس الامريكي.. (التي يعلنها بانه ضد الحرب.. وانه يريد من ايران ان تعود للمسار الصحيح دوليا.. ما هو الا لعب على عقل خامنئي).. هذا الخطاب (للرئيس ترامب) يشجع ايران بالتمادي .. وترامب يدرك ذلك.. مثال (وضعت رقم هاتفي الشخصي لدى السويسريين، واتمنى ان يتصل بي الايرانيين، وانه لا يريد الحرب، وانه لن يحارب نيابة عن الاخرين، وانه لن يرد لان امريكا لم تتعرض للهجوم).. ليلعب بعقول الايرانيين.. (لتجعلهم يقولون.. ترامب لو يعلم بان الحصار الاقتصادي سوف يخنع ايران، فلماذا يطلب منا الاتصال به)؟؟ وهذا ما جعل الايرانيين يشنون هجماتهم يمنيا ويسارا عبر عملاءها (عفوا) عبر اراضي ايران.. بجنوب لبنان والعراق واليمن ومن قاعدة الاحواز.. (حسب قول اية الله احمد علم الهدى.. امام جمعة مشهد.. وعضو مجمع الخبراء المختص بتعيين المرشد لايران واقالته.. بان تلك الاراضي ايرانية)….. وقبلها اسقاط طائرة تجسس امريكية عالية التكاليف.. وضرب صواريخ لمنشئات نفط (سعودية) تمثل تهديد للاقتصاد النفطي العالمي..

كل ذلك (يستشعر) به الداخل الامريكي المعارض لترامب من ضمنهم.. بان هيبة امريكا على المحك.. وان حلفاء امريكا سيبدأون بالشك بقدرة امريكا او جدية امريكا بحمايتهم.. وان سمعة امريكا التي هي اساس (قوة الاقتصاد الامريكي) بالعالم.. مهددة .. مما دفع وسيدفع اكثر الكونغرس الامريكي والراي العام الامريكي حتى المعارض للحرب .. بدعم اي جهود امريكية لضرب ايران حتى ولو كان بدون ضوء اخضر من الكونغرس..

بالمحصلة.. سيكون الراي العام داخل امريكا بالانتخابات.. شعاره (نعم للحرب).. بعد ان كان هذا الراي العام (ضد الحرب).. فشعبية اي مرشح امريكي هو بدعم الحرب قريبا.. وليس مع (عدم اشعالها).. السؤال هنا.. (ترامب يراهن بان ايران تنفذ عمل عداوني واضح..اكبر).. (وبدعم حشد دولي معه).. فيحصل على (ايران بدأت الحرب، الامم المتحدة مع جهود امريكا بالحرب ضد ايران.. راي عام امريكي مؤيد لترامب)..

فترامب..ياترامب.. يا ترامب….

المحصلة ترامب ينجح .. بسياسته (الباردة تجاه ايران)…. (بتمادي ايران.. بالتهديد للمجتمع الدولي).. مثالها اخيرا ((الحرس الثوري يعلن: ايران سترد من المتوسط حتى المحيط الهندي على اي مؤامرة امريكية؟).. اذن (ترامب سيجعل تمادي ايران على مستويات ابعد..تدفع المجتمع الدولي لتاييد ترامب قبل الداخل الامريكي نفسه).. ليحصل على دعم دولي.. وداخلي امريكي.. والكونغرس.. فايران كانت تهدد بالعراق ثم بسوريا ثم بلبنان ثم باليمن.. ثم وسعت لتهدد بالخليج ونفطه كله.. واليوم تهدد المحيط الهندي.. اذن (العالم سيكون اكثر اقتناعا بخطاب الرئيس الامريكي ترامب بالتصدي لايران).. ليطرح سؤال الغطرسة الايرانية وعدونيتها او لنقل (حمرنتها).. جعلت العراقيين المؤيدين لايران نفسها (يشكون بان صدام بدأ الحرب) ويتاكدون بان ايران بسياستها من جرت العراق للحرب معها.. بكل قذارة ايرانية.

ليأتي من يقول لك (ما الذي يعجبك .. بترامب)؟

اقول لهم الاصح ان يكون السؤال (ما الذي لا يعجب بترامب اصلا)؟ رجل .. نجح جامعيا.. ونجح اقتصاديا بجمع ثروة مالية هائلة.. ونجح عائليا اجتماعيا.. ونجح سياسيا..ورئيس اقوى دولة بالعالم..وجنى لامريكا الاف المليارات الدولارات من الخارج.. وشغل ملايين العاطلين عن العمل.. ووقف ضد التغول الصيني والروسي بالمنطقة.. ونجح بالوقوف ضد التغول الايراني.. وايقاع الايرانيين بالفخ.. الخ.. زوجاته جميلات العالم ناجحات باعمالهن.. ابناءه ناجحين دراسيا..ورجل واضح صريح.. لا يخاف بما يقول لومة لائم..

وسياسة ترامب.. جعلت الايرانيين يفضحون ما في جعبتهم (فاحمد علم الهدى).. يتمادى.. بقوله:

(مساحة ايران الجغرافية تتعدى حدودها) واذرع ايران انهت الدول الوطنية بالعراق سوريا اليمن لبنان

فالضرب على البارد.. . جعلت الايرانيين يتمادون ليس فقط بتهديد المجتمع الدولي.. بل بكشف اوراقهم..واحراج حتى (ذيولهم).. رغم علمنا بان (ذيول ايران بلا كرامة اصلا).. فعد رجل الدين الإيراني آية الله أحمد علم الهدى، أن “مساحة بلاده هي أكبر من حدودها الجغرافية، وأرجع السبب إلى أن “كافة الفصائل المسلحة، التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط هي جزء من إيران”.).. فماذا نفهم من ذلك (عدم الاعتراف بحدود الدول الوطنية.. وان الفصائل المسلحة كالحشد ليسوا ملشيات وطنية.. بل تابعة لايران .. اي مليشيات خيانية).. فهل يوجد تفسير اخر لذلك؟

وقال آية الله، أحمد علم الهدى، وهو إمام الجمعة في مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي إيران، ثاني كبرى مدن البلاد، وهو أيضا عضو في مجمع الخبراء المكلف باختيار المرشد الأعلى والإشراف على عمله وحتى إقالته… مخاطبا الرياض “هل تعلمون أين تقع إيران؟ أليس جنوب لبنان إيران؟ أوليس حزب الله إيران؟ جنوبكم وشمالكم إيران” مؤكدا أن الهجوم الذي استهدف منشأت النفط التابعة لأرامكو في السعودية جاء من الشمال. وذلك حسب وكالة فرانس برس.. (اذن يكشف بان كل ما يجري من قصف واعتداءات بالمنطقة باوامر ايرانية.. وان تواجد الحوثي باليمن هو تواجد ايران.. ان تواجد الحشد بالعراق هو تواجد ايران) اي كشفت ايران بانها تعمل منذ سنوات على حصار السعودية.. لابتلاعها واخضاعها للمرشد الايراني.. بكل خسة ايرانية..

ويستمر (احمد علم الهدى) بتناقضاته..

حيث اضاف “يقول الأمريكيون والسعوديون أن إيران وراء الهجوم، الجميع يدرك أنهم يريدون خداع العالم”، محذراً من أن “أي ضربة عسكرية لإيران ستؤدي إلى تحويل إسرائيل إلى رماد”.)؟؟ فاليس انت يا علم الهدى .. اعترفت بان المليشيات بالمنطقة هي ايران نفسها.. واي قصف حوثي لليمن يعتبر (قصف ايراني).. واذا قادرين على جعل اسرائيل رماد.. (فماذا تنتظرون؟؟ لماذا تتاجرون بالقضية الفلسطينية لمدة 40 سنة ماضية)؟؟ ولم ترمون اسرائيل ولو بصويريخ ايراني من اراضيكم باتجاه اسرائيل؟؟ في حين تدعون امتلاككم 100 صاورخ ارض ارض .. واربع مصانع تحت الارض. .فكم تحتاجون من صواريخ لتضربون اسرائيل؟

ونقول للشيعة العرب بمنطقة العراق ..

(لولا الله والكعبة.. لكان عليكم التوجه بالقبلة بالصلاة للبيت الابيض بامريكا)..

فلمدة 1400 سنة تلطمون الصدور باظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه.. وتذهبون للبيت الاسود (الكعبة) متوسلين باستارها ان يخلصكم رب البيت الاسود من حكم الظالمين.. ولم يسقط صدام ولا البعث ولا موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق.. ولكن لمجرد ذهاب وفد شيعي قبل عام 2003 للبيت الابيض (ولقاءه رب البيت الابيض بوش).. سقط موروث 1400 سنة ما لم يفعله لكم يا شيعة الاولين ولا الاخرين.. ائمتكم المعصومين وغير المعصومين.. المهدي ولا غير المهدي..فلا تعضون اليد التي مدت لكم يا شيعة.. ولا تنكرون جميل امريكا..

توضيح: الامام المهدي يظهر للعالمين اجمع بعد ان تملئ الارض كلها ظلما.. وليس يظهر لجزء دون اخر.. وخاصة اليوم ملايين المظلومين يهاجرون لاوربا وامريكا وكندا واستراليا حيث يوجد نسبة كبيرة من العدالة والامان والانسانية..ولكن عندما الارض كلها بلا مليجئ يظهر مهدينا عليه السلام.. بامر من الله سبحانه..

ونبين: ما ترونه من (بشاعة) بالعراق.. هو (بشاعتنا) وليس اكذوبة (بشاعة امريكا)

فلمن ينظر بعين .. واحده.. نقول له (افرز).. فامريكا حررتنا.. ونحن واقصد شعوب ارض الرافدين سلمنا العراق للفاسدين من اسلاميين وقوميين..وسلم اخرين العراق لايران

امريكا ارتنا بشاعة انفسنا..وليس بشاعة امريكا.. فامريكا (لا بشاعة فيها.. بل تكنلوجيا وتطور ورفاهية..ععلوم وصناعة وتقدم ودسكفري وناسا ..وماكروسوفت .. الخ)..امريكا حررتنا.. والكارثة (شعوب الرافدين استعبدوا انفسهم لاصنام معممة وعشائرية وسياسية).. قيدنا انفسنا (للعبودية باسم خط احمر، للجنة جسر.. مختار العصر..الشيخ الامين.. سيد المقاومة..ولي امر المسلمين.. ولي الفقيه.. خليفةالمسلمين) الخ من هذه المسميات البشعة..

نطرح ومضة فكرةي.. (فوحدة السنة بالعراق وسوريا.. انتج لنا داعش)؟؟

السؤال:

(ماذا سوف ينتج من وحدة الشيعة بايران والعراق وسوريا ولبنان واليمن)؟؟ (دعنوش)؟

فماذا سينتج من (وحدة .. شيعة العراق وايران واليمن ولبنان وسوريا.. تحت الهيمنة الايرانية بالحاكم الاوحد خامنئي ولي امر المسلمين الواجب الطاعة)؟؟ تحت دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي ينص صراحة (لا يجوز ان يكون رئيس الجمهورية في ايران الا فارسيا)؟؟ وما اعلنه (أحمد نور الهدى) امام جمعة مشهد بان (مساحة الجمهورية الاسلامية الايرانية اكبر من مساحتها الحالية.. وان العراق واليمن وايران وسوريا ولبنان جزء من ايران)؟ بكل استخفاف ايراني بالحدود ويعملون على تميعها.. فماذا جنى العالم من (وحدة السنة .. بسوريا والعراق .. عام 2014 .. باحداث الموصل، ومعهم السنة الافغان والباكستانيين والشيشان.. والافارقة الخ).. غير (دولة الارهاب الاكبر..- داعش).. دولة الخلافة الاسلامية على منهاج النبوة والسنة؟ فماذا سوف ينتج من (جلوس مقتدى الصدر تحت اقدام خامنئي حاكم ايران، وتوحيد عصابات ايران بالمنطقة تحت الهيمنة الايرانية)؟؟ (دولة ولاية الفقيه الكبرى على مناهج الفرس.. لاعادة الامبراطورية الفارسية الاستعمارية الكبرى) ..

وسؤال نطرحه للجميع https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gifالشيعة العرب (عملاء) .. (خونة اوطانهم)؟؟

فالشيعي العربي.. الرافض لهيمنة ايران.. يتهم (بانه عميل .. بعثي داعشي قواعدة وهابي).. الخ)

الشيعي العربي..الرافض لهيمنة المحيط العربي السني.. يتهم (بانه فارسي صفوي مجوسي عميل)

السؤال (عملاء لمن ؟؟وخونة لمن)؟؟ واين هو وطنهم اصلا هؤلاء الشيعة العرب؟؟ هل اوطانهم ما رسمته خرائط سيايكيس بيكو .. سايكيس بيكو.. التي حرمت الشيعة العرب من حقهم بدولة بمنطقة اكثريتهم.. ومزقت ا رضهم بين ثلاثدول (العراق والسعودية وايران).. وحرمت الشيعة العرب من حقهم بدولة بمنطقة اكثريتهم؟.

هل وطنهم ايران التي تحتل ارضهم الاحواز وتذيق الشيعة العرب الويل..وتحرمهم من حقهم بتاسيس مدارس وجامعات باللغة العربية.. وتحضر تاسيس احزاب وحركات للدفاع عن حقوق الشيعة العرب.. فنعم لاقليم وسط وجنوب..نعم لاقليم الشيعة العربي.. من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخب وديالى..

ويطرح سؤال: لماذا (اعطيت وزارة الخارجية .. للشيعة).. (والمالية للاكراد.. رغم اهميتها)؟

الجواب/ لان الايراني ضمن هيمنته على اقتصاد العراق ورفع شعار.. (يا عراق خراجك اينما يكون فهو يصب بطهران).. فقبل توزيع المناصب والوزارات.. عقدت ايران صفقات بـ14 مليار دولار سنويا.. تصل الى 20 مليار بالخمس سنوات المقبلة؟ اما (وزارة الخارجية.. فارداتها ايران.. كدائرة تابعة لايران.. ) بالتالي (ترسم سياسية خارجية بالعراق ضمن النسق الايراني).. فهل فهمتم الان لما منحت وزارة الخارجية.. للاحزاب الاسلامية الموالية لايران.. ولشخص من (بيت الحكيم) هذه العائلة الايرانية الاصل .. الفارسية الولاء..

المحصلة بخصوص ترامب:

ترامب.. ذكاءه بلا حدود.. كنيوتن.. الذي من سقوط التفاحة اوجد (قانون الجاذبية).. وترامب من (ضرب التنكجية بالبارد على بودي السيارة .. اكتشف قانون سياسي).. فاليوم لو قيل لي بان ترامب (عمل تنكجي .. اي في تصليح بودي السيارة).. خلال سنين حياته الناجحة قبل ان يصبح رئيسا.. لصدقت ذلك.. فهو يعرف الفرق بين التصليح (على البارد وعلى الحار).. واوجد منها نظرية سياسية.. لادركنا بان ترامب يتبع (الضرب على البارد)… حاليا.. وان له خبرة في تصليح السيارات.. التي ترجمها سياسيا.. بالحصار والتضييق الاقتصادي.. وبحرب الكترونية.. التي جعلت الايرانيين يتمنون لو (تهاجمهم امريكا عسكريا).. اي جعل ايران مثل (الرجل المريض الذي يتعذب ويتمنى من يرميه رصاصة الرحمة)..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم