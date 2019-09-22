زيدان: لا أفكر في الرحيل من «الملكي»

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إشبيلية ولا يفكر في الرحيل، وقال خلال المؤتمر الصحفي التقديمي يوم أمس: «سنتواجد في ملعب صعب، ونعلم أن إشبيلية الفريق المُتصدر للبطولة، وستكون مباراة جيدة، واللاعبون جاهزون ونحن مستعدون». وتابع: عن «توتر العلاقة مع إدارة النادي؟ لا بالعكس، حتى الآن أتلقى الدعم هنا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فمن الأفضل أن أرحل». وأردف: «اللاعبون لا يقدمون أداء أقل من مستواهم، وبالتأكيد يمكننا القيام بالمزيد، لكننا واجهنا لحظات مُعقدة وأخرى جيدة، وسنلعب ضد المتصدر ويجب علينا الفوز، وأنا أعلم صعوبة التواجد في ريال مدريد، ولدينا فرصة مميزة لتحقيق إنجازا جديد، وتحسين الأمور». وعن إمكانية الاستقالة مرة أخرى من منصبه، أكد: «لا أفكر في ذلك، فقط أركز في الفوز في لقاء الغد، ولا يمكننا السيطرة على ما يُقال في الخارج». وحول ترديد اسم جوزيه مورينيو لخلافته، علق: «هذا لا يزعجني في الحقيقة، حين لا تسير الأمور بشكل جيد، تبدأ المطالبة بتغيير كل شيء، إنه أمر صعب لكنه واقع، وغدًا لدينا مباراة أمام فريق جيد، وسنذهب للفوز». واستكمل: «في الخارج يهتمون دائما بالنتيجة، لكن في الداخل دائما هناك شيء آخر، ويرغب المشجعون في الفوز ونحن أيضًا، لكن الأمر الوحيد الذي يمكننا القيام به هو العمل والتحسن». وزاد: «افتقاد الفريق للحدة؟ لا أعتقد ذلك، ولكن في أوقات مثل مباراة باريس كانت غائبة، وضد ليفانتي في الشوط الأول تحلينا بها، وأمام سيلتا فيجو كنا حاسمين، والشيء الجيد أن لدينا غدا فرصة أخرى».