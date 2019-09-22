«سيتي» يستعرض بأكبر فوز في تاريخه المحلي

لندن – د ب أ: قدم مانشستر سيتي حامل اللقب أداء هجوميا رائعا أنهى على أثره مباراته مع ضيفه واتفورد بأكبر فوز في تاريخ مشاركاته في دوري الأضواء، وذلك بثمانية أهداف نظيفة يوم أمس في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وشهدت أيضا هذه الجولة سقوط توتنهام في فخ الخسارة أمام ليستر سيتي 1-2 وفوز بيرنلي على نوريتش سيتي 2 صفر وشيفيلد يونايتد على إيفرتون بذات النتيجة وتعادل نيوكاسل مع برايتون سلبيا. وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بخمسة أهداف نظيفة، حيث تقدم ديفيد سيلفا بعد مرور 53 ثانية على بداية اللقاء، وسيرخيو أجويرو في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء ورياض محرز في الدقيقة 12 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 15 ونيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 17. وفي الشوط الثاني، سجل برناردو سيلفا الهدف الثاني له والسادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 48، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف السابع لمانشستر سيتي والثالث له (هاتريك) في الدقيقة 60 قبل أن يختتم كيفين دي بروين الهدف الثامن في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز استطاع مانشستر سيتي أن يستعيد توازنه في الدوري، وخاصة أنه خسر في الجولة الماضية أمام نوريتش سيتي في الجولة الماضية 2-3، علما بان الفريق استطاع أن يفوز على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 3- صفر يوم الأربعاء الماضي في دوري أطبال أوروبا. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني.