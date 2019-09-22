سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها فريد رحمة

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد زوجها فريد رحمة مع العائلة والأصدقاء من فنانين وإعلاميين.

سيرين نشرت عدة فيديوهات من الحفل عبر صفحتها الرسمية على موقع ” انستقرام”، وعلقت على إحداها” إنت عيدي انا… بحبك لتخلص الدني كل عيد وانت بخير وصحة يا حبيبي فريد رحمة”. وظهرت سيرين في أحد الفيديوهات وهي تحضر التبولة والفتوش بيدها. سيرين عبد النور وفريد رحمة، تزوجا عام 2007 واثمر زواجهما عن وليدين هما تاليا وكريستيانو. يشار إلى أن سيرين عبد النور تحضر لمجوعة أعمال غنائية جديدة، حيث قررت العودة إلى الغناء وأحياء الحفلات، إلى جانب عملها الأساسي كممثلة، وهي إنتهت من تصوير عمل جديد لمصلحة “MBC” بعنوان ” الديفا” ولكن لم يعرف موعد عرضه حتى الآن.