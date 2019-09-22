شهود عيان هولندية يؤكدون نجاح مشروع الموهوبين (( TopTalent في مصر ومستقبل مشرق للاعبين الواعدين

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تتواصل ردود الافعال الايجابية حول مشاركة وفد رياضي مصري مثل فريق الموهوبين تحت 15 عام وتحت 19 عام بكرة القدم في معسكر تدريبي مكثف بمدينة ايندهوفن الهولندية للفترة من 13 الى 19 سبتمبر 2019برعاية وزارة الشباب والرياضة وتنظيم شركة سيمو سبورت المصرية – الهولندية .

خاض الفريقان ( تحت 15 عام ) و ( تحت 19 عام ) عدة مباريات ودية مع الفرق الهولندية بغية تطوير مستوى الاداء الفني والمهاري والبدني ولاجل الاطلاع على مستوياتهم من قبل وكلاء اللاعبين في هولندة وغيرها من الدول الاوربية

وقد كانت مستويات الرعاية والدعم للوفد الذي تراسه الدكتور احمد جمعة مبارك معاون وزير الشباب الرياضة للتنمية الرياضية متميزة للغاية وذلك لنجاح ادارة مشروع الموهوبين بقيادة السيد محمد حسن رئيس شركة سيمو سبورت المصرية – الهولندية وفريق العمل الكفوء والمخلص للمشروع الوطني الكروي الكبير بمهمته الرياضية عشرة على عشرة .

ومن بين الشخصيات التي قدمت الدعم والرعاية والتنسيق لهذا المشروع الوطني يان ستيجمان منسق مشروع ( TopTalent ) في هولندا سكرتير مؤسسة سيمو سبورت الهولندية وقد ادلى بدلوه حول تقيمه للمعسكر التدريبي لابطال مصر الذين تواجدوا في هولندة لمدة اسبوع فاستهل كلامه معنا بمايلي : –

بالبداية اود ان اتقدم اليكم بالشكر والتقدير لمجهوداتكم ومتابعتكم الاعلامية المتميزة لتغطية فعاليات الوفد المصري ونشر اخباره في الصحف والمواقع والوكالات العراقية والمصرية والعربية والدولية كما اود ان اعبر عن شكري وتقديري لوزارة الشباب والرياضة المصرية لدورها الرائد ودعمها للمشروع الذي تقدم به السيد محمد حسن رئيس شركة سيمو سبورت والشكر موصول لفريق العمل الذي كان مخلصا وحريصا على اللاعبين ونفذ خطة العمل والتدريبات والمباريات بدقة عالية .

وفيما يتعلق بالفريق الذي شارك بالمعسكر التدريبي في هولنده فانهم كانوا شباب طيبون مثلوا مصر البيبة اجمل تمثيل بأخلاقهم الحميدة وسلوكهم الجيد والتزامهم ببرنامج العمل في مقر اقامتهم وفي الملاعب واني فخور للغاية بهم .

وعن ابرز اللاعبين الذين لفتوا انتباه السيد يان ستيجمان سكرتير مؤسسة سيمو سبورت الهولندية وامين الصندوق للشركة .. قال ستيجمان هناك عدد من اللاعبين الذين برزوا خلال المباريات الودية مع الفرق الهولندية ولكني لا اتذكر اسمائهم لكن اقول ان لهم مستقبل جيد مع الاحتراف الكروي لو واصلوا عطائهم وتدريباتهم .

وعن مستوياتهم الفنية والمهارية والبدنية قال منسق مشروع ( TopTalent ) السيد يان .. كان المستوى الفني والمهاري والبدني مرتفع حقا واني تحدثت مع مدربي اندية ( ( Mifano ( (Helmond Sport و) (SC Heerenveen و( ( PSV وكل هؤلاء المدربين حيث أعجبوا بجودة فرق TopTalent. قدمت فرقنا امكانيات ممتازة ونالت عروضهم اعجاب وتقدير الجميع .

واختتم السيد يان ستيجمان سكرتير مؤسسة سيمو سبورت الهولندية تصريحه قائلا .. عموما كان المعسكر التدريبي في هولندا معسكرا ناجحا و تجربة رائعة كما استمتع الشباب بهذا المعسكر كثيرًا واتمنى لهم وللجميع التقدم والنجاح .