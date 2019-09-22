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لمرضى الضغط .. هذه الأطعمة تساعدكم في الحفاظ على معدلاته الطبيعية

أكد باحثون أن النظام الغذائي السليم لمصابي الضغط له دور فعال في عودته لمعدله الطبيعي .

وقال الباحثون بجامعة هارفارد أنه ينبغي تعديل النظام الغذائي ولو كان ارتفاع ضغط الدم طفيف للوقاية من مخاطر أمراض القلب والكلى والعيون ، وذلك من خلال اتباع القائمة التالية :

1- تناول كوب من الحليب خالي الدسم يومياً يخفض ضغط الدم بمقدار يتراوح بين 3و5% .
2- تناول البروكلي والفاصوليا البيضاء يعطي مزيج من الفيتامينات الهامة لضبط ضغط الدم .
3- شرب العصائر المفيدة كالبنجر أو الشمندر والرمان يساعدان على خفض الضغط .
4- تعد الشكولا الداكنة غذاء ضروري لضبط ضغط الدم المرتفع .
5- العدس مصدر هام للبوتاسيوم اللازم لضبط الضغط .
6- الموز من أهم الفواكهة التي تعزز صحة القلب وتمنع زيادة الضغط .
7- احرص على تناول الخضراوات الورقية كالملوخية والسبانخ والخس.

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