لمرضى الضغط .. هذه الأطعمة تساعدكم في الحفاظ على معدلاته الطبيعية

وقال الباحثون بجامعة هارفارد أنه ينبغي تعديل النظام الغذائي ولو كان ارتفاع ضغط الدم طفيف للوقاية من مخاطر أمراض القلب والكلى والعيون ، وذلك من خلال اتباع القائمة التالية :
1- تناول كوب من الحليب خالي الدسم يومياً يخفض ضغط الدم بمقدار يتراوح بين 3و5% .
2- تناول البروكلي والفاصوليا البيضاء يعطي مزيج من الفيتامينات الهامة لضبط ضغط الدم .
3- شرب العصائر المفيدة كالبنجر أو الشمندر والرمان يساعدان على خفض الضغط .
4- تعد الشكولا الداكنة غذاء ضروري لضبط ضغط الدم المرتفع .
5- العدس مصدر هام للبوتاسيوم اللازم لضبط الضغط .
6- الموز من أهم الفواكهة التي تعزز صحة القلب وتمنع زيادة الضغط .
7- احرص على تناول الخضراوات الورقية كالملوخية والسبانخ والخس.