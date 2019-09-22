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محافظة عراقية تعلن تحقيق اعلى المستويات في انتاج البيض

اعلنت مديرية زراعة بابل يوم السبت ان انتاج المحافظة من بيض المائدة يحقق اعلى مستوياته متجاوزا 12 مليون بيضة خلال الشهر الحالي.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان انتاج المحافظة من بيض المائدة خلال شهر ايلول الحالي بلغ اعلى مستوى له خلال العام الحالي محققا 12461760 بيضة من خلال مشاريع الدواجن العاملة فيها والبالغة 7 مشاريع بطاقة تشغيلية ضمت 587640 دجاجة بياضة في مرحلة الانتاج اضافة الى 387165 دجاجة بياضة في مرحلة التربية .

وقال رئيس قسم الثروة الحيوانية في المديرية جليل اسماعيل ان انتاج المفاقس العاملة في المحافظة بلغ 2308293 فرخا خلال الشهر ذاته من خلال 14 مشروعا عاملة حاليا بينما تم رفد السوق المحلية 828 طنا من دجاج اللحم من مشاريعها البالغة 42 مشروعا.

واعلن المصدر ذاته ان انتاج مشاريع الثروة السمكية والبالغة 91مشروعا مجازا عاملة حاليا بلغ 149طنا من خلال مشاريع الاحواض الطينية والاقفاص العائمة اضافة الى تشغيل اكثر من 21 مشروعا مختلفا لتسمين العجول والحملان وتربية الابقار والاغنام وبطاقة تشغيلية بلغت اكثر من 1468راسا .

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