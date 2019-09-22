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محافظ ذي قار يقاضي النقل لوفاة مريضة بعد عرقلة سفرها للعلاج

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اعلن محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة النقل لعرقلتها اجراءات سفر مريضة من المحافظة إلى الخارج للمعالجة ، وكل من يثبت تسببه بوفاة الطفلة بتول حسين الغرابي ، اثر منعها من السفر عبر الخطوط الجوية العراقية لتلقي العلاج خارج البلاد .

وذكر الدخيلي انه ” وجه مستشاره للشؤون القانونية بإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وكل الجهات التي عرقلت عملية تسفير الطفلة بتول الغرابي ، وتسببت عبر اجراءات تعسفية غير مبررة بوفاتها ، في الوقت الذي يتطلب سرعة في معالجة مثل هذه الحالات الانسانية “.

وأضاف أن ” المحافظة ستلجأ لكل الطرق القانونية لمعالجة أي حالات مشابهة وتلحق الضرر بالمواطن العراقي ، لاسيما ابناء ذي قار ” ، مؤكداً ” عزمه تشكيل لجان عمل لمتابعة تسهيل مثل هذه الاجراءات والمعاملات مع الدوائر المعنية لضمان عدم تكرار مأساة الطفلة بتول ” .

وتقدّم الدخيلي بتعازيه الحارة لذوي الفقيدة ، معرباً عن تضامنه معهم لاسترداد حقها ، والوقوف إلى جانبهم في تجاوز هذا المصاب الأليم .

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