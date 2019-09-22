مسرور بارزاني: حل المشكلات مع بغداد سيمكّن حكومة الإقليم من تقديم أفضل الخدمات

اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الخمیس، اثناء القاء كلمة له في مراسيم تخرج الدورة الاولى من طلبة الجامعة الامريكية – كردستان في دهوك

على ان التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كردستان ستولي الكثير من الاهتمام بقطاع التربية والتعليم وان هذا القطاع سيكون من اولويات الحكومة.

وفي مراسيم حضرها نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وسفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر وعدد من الدبلوماسيين ونواب البرلمان والمسؤولين الحزبيين والحكوميين، اشار رئيس الحكومة في كلمته الى ان التطورات التي تحققت فيما مضى من اعوام خمسة تبعث الامل للاجيال الجديدة.

كما شكر رئيس الحكومة، الرئيس بارزاني بشكل خاص لما قدمه في قيادته لشعب كردستان ونضاله الذي كان سببا في تأمين مستقبل مستقر لمواطنينا واجيالنا القادمة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بقطاع التربية والتعليم العالي والبحوث العلمية وتطوير مستوى الجامعات، مبينا ان التشكيلة التاسعة للحكومة ستأخذ على عاتقها الاهتمام بهذا القطاع كاحد اهم الاولويات في برنامج الحكومة .

واشار رئيس الحكومة الى ان تطوير هذا القطاع وتطوير الاداء الحكومي مرتبط بالوضع الاقتصادي وتحسن هذا الوضع كما تمنى ان تأخذ مسألة حل المشاكل بين الاقليم وبغداد منحى ايجابيا وان تحل هذه المشاكل وفق الدستور لتقديم المزيد من الخدمات لمواطني الاقليم.