«ميرفي» و«هاريس» مع المحرق في الآسيوية

تعاقد نادي المحرق مع المحترفين الأمريكيين كيفن ميرفي ومايك هاريس، وذلك من أجل تمثيل الفريق الأول لكرة السلة في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري التي تنطلق الثلاثاء القادم في العاصمة التايلاندية بانكوك من 24 حتى 29 سبتمبر الجاري.

وستغادر بعثة فريق المحرق اليوم الأحد إلى بانكوك استعدادا للمشاركة في البطولة، يذكر أن المحرق وقع في المجموعة الأولى إلى جانب أندية هايتك بانكوك سيتي التايلاندي وفوبون بريفز من الصين تايبيه وألفارك طوكيو الياباني ونفط ابدان الايراني.

الجدير بالذكر أن المحترفين كيفن ميرفي ومايك هاريس سبق لهما اللعب مع المحرق في الموسم الماضي، وساهما بشكل واضح في تحقيق الفريق بطولة الدوري والمركز الثاني في بطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة.

وفي سياق متصل قدم الأمريكي ويل ارتينو محترف الفريق اعتذاره عن المواصلة مع الفريق وقرر الجهازان الفني والإداري اختيار كيفن ميرفي بديلاً له فيما تبقى من منافسات الدوري المحلي والمسابقات الأخرى.