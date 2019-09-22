نائب رئيس برلمان كوردستان يؤكد ضرورة إقرار دستور لإقليم كوردستان

أكد نائب رئيس برلمان كوردستان، هيمن هورامي ، اليوم الأحد، على ضرورة إقرار دستور لإقليم كوردستان ، لافتاً في الوقت نفسه الى أن حكومة الإقليم ستقوم قريباً بارسال مشروع قانون الإصلاح إلى برلمان كوردستان قريباً.

حديث هورامي جاء في تصريحات للصحفيين من بينهم ، لدى زيارته للمكتب التنفيذي لاتحاد علماء المسلمين في كوردستان بقصد تهنئتهم بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد ، وقال ” طالبنا اتحاد العلماء بتقديم الدعم لنا في كتابة الدستور خلال الدورة النيابية الحالية ، فالدستور له أبعاده السياسية ، قبل ان تكون له ابعاده القانونية، لذلك يجب إقرار دستور لإقليم كوردستان”.

وأضاف هورامي ، طالبنا أيضاً من اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان، بالعمل على تقوية علاقاتهم مع الوسط الديني في بغداد ، لمواجهة الخطابات المعادية لكوردستان ” ، مردفاً ” نحن بحاجة الى دعوة عامة للبدء ببناء علاقات قوية ومتينة بين جميع الاطراف والمكونات “.

واشار نائب رئيس برلمان كوردستان ، الى أن حكومة الإقليم ستقوم قريباً بارسال مشروع قانون الإصلاح إلى البرلمان ، وسيكون هذا المشروع السبيل لاجراء اصلاحات جذرية في الحكم وتقديم الخدمات وجمع وتوزيع الواردات.

يذكر أنه لم يتم إقرار مشروعي دستور اقليم كوردستان وقانون الإصلاح في الاقليم ، خلال الفترة البرلمانية السابقة ، بسبب عدم وجود توافق بين الاطراف السياسية، إلا أن الكابينة الحكومية الحالية تحاول إقرار القانونين بالاتفاق مع الأطراف السياسية .