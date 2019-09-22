Posted on by

نائب رئيس برلمان كوردستان يؤكد ضرورة إقرار دستور لإقليم كوردستان

أكد نائب رئيس برلمان كوردستان، هيمن هورامي ، اليوم الأحد، على ضرورة إقرار دستور لإقليم كوردستان ، لافتاً في الوقت نفسه الى أن حكومة الإقليم ستقوم قريباً بارسال مشروع قانون الإصلاح إلى برلمان كوردستان قريباً.

حديث هورامي جاء في تصريحات للصحفيين من بينهم ، لدى زيارته للمكتب التنفيذي لاتحاد علماء المسلمين في كوردستان بقصد تهنئتهم بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد ، وقال ” طالبنا اتحاد العلماء بتقديم الدعم لنا في كتابة الدستور خلال الدورة النيابية الحالية ، فالدستور له أبعاده السياسية ، قبل ان تكون له ابعاده القانونية، لذلك يجب إقرار دستور لإقليم كوردستان”.

وأضاف هورامي ، طالبنا أيضاً من اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان، بالعمل على تقوية علاقاتهم مع الوسط الديني في بغداد ، لمواجهة الخطابات المعادية لكوردستان ” ، مردفاً ” نحن بحاجة الى دعوة عامة للبدء ببناء علاقات قوية ومتينة بين جميع الاطراف والمكونات “.

واشار نائب رئيس برلمان كوردستان ، الى أن حكومة الإقليم ستقوم قريباً بارسال مشروع قانون الإصلاح إلى البرلمان ، وسيكون هذا المشروع السبيل لاجراء اصلاحات جذرية في الحكم وتقديم الخدمات وجمع وتوزيع الواردات.

يذكر أنه لم يتم إقرار مشروعي دستور اقليم كوردستان وقانون الإصلاح في الاقليم ، خلال الفترة البرلمانية السابقة ، بسبب عدم وجود توافق بين الاطراف السياسية، إلا أن الكابينة الحكومية الحالية تحاول إقرار القانونين بالاتفاق مع الأطراف السياسية .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close