هوشيار عبدالله يؤكد ضرورة تخصيص جزء من موازنة ٢٠٢٠ لتأهيل الطرق

أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله على ضرورة تخصيص جزء من موازنة ٢٠٢٠ لتأهيل الطرق الداخلية والرئيسية بين كافة المحافظات والمؤدية الى دول الجوار، مبيناً ان الطرق بشكل عام في العراق باتت في حالة يرثى لها بسبب الاهمال .

وأوضح في بيان اليوم :” ان الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات بدأت تتآكل وتنتهي بمرور الزمن بسبب الاهمال وعدم الجدية في تنفيذ او اكمال المشاريع، ومن بينها طريق بغداد – كركوك وطريق الجنوب وتفرعاته وحتى الطرق المؤدية الى الحدود مع دول الجوار “.

وأضاف :” اليوم لدينا طريقين للموت، أحدهما في الجنوب والآخر في الشمال، بينما لو تم إطلاق تسمية (طريق الموت) في أية دولة اخرى ستحدث فضيحة ويستقيل وزراء ومسؤولون، علماً بأن المئات من سائقي السيارات والعوائل راحوا ضحية الحوادث المرورية التي حدثت في هذه الطرق “.

وتابع عبدالله :” أما داخل المدن فالطرق بات منظرها بائساً ومخجلاً وكأننا في دولة فقيرة مفلسة، في حين بالإمكان زيادة التخصيصات المالية لتطوير وتأهيل الطرق باعتبارها شريان الحياة للمدن ولاتقتصر على تسهيل الحركة داخلها بل تعكس واجهتها الحضارية أيضاً “.

وبين :” ان هناك نقاشاً داخل اللجنة المالية النيابية حول زيادة تخصيصات الطرق الداخلية والخارجية والمؤدية الى دول الجوار ضمن موازنة العام القادم، ونأمل أن تشهد المرحلة القادمة نهضة نوعية حقيقية في هذا المجال “.