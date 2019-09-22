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وزارة الهجرة : عودة 1326 نازح الى الموصل واطراف محافظة نينوى

تنفيذا للبرنامج الحكومي للعودة الطوعية …

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة نحو (1326) نازحا من مخيمات المحور الجنوبي لمدينة الموصل إلى احياء ومناطق محافظة نينوى .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع المتحدث الرسمي للوزارة علي عباس جهاكير ان ” الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل و قيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات لنقل هؤلاء النازحين الراغبين بالعودة الطوعية من مخيمي حمام العليل والجدعة جنوبي الموصل الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى ” ، مؤكدا ان هدف الحكومة والوزارة هو عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة في مدينة الموصل والمناطق المحررة الاخرى .

واشار جهاكير الى ان المناطق التي عادت اليها العائلات النازحة بضمنها ( قضاء مخمور ، الحضر ، قضاء الموصل ، بادوش ، تل عبطة ، ربيعة ، بعاج ، القيارة ، الكسك ، المحلبية ، النمرود ، تل عبطة ، حميدات ، حمام العليل ، ربيعة و سنجار ) .

قسم الاعلام

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