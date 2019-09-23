اربط (ايلول 2018 مجزرة الاحواز وسحب باتريوت)..(ايلول 2019 ارمكو فُجرت من الاحواز)

بسم الله الرحمن الرحيم

اربطوا بين تاريخين رئيسيين.. بينهما ما يقارب سنة واحده .. التاريخ الاول (ايلول/2018).. بيوم (22/9) تحديدا.. استهداف استعراض عسكري للحرس الثوري بالاحواز ادى لمقتل العشرات واصابة اخرين.. وكانت ضربة موجعة للايرانيين وبعقر دارهم.. وتحديدا لحرسهم الثوري…. وبعد ايام من الاستهداف 26/9/2019 .. تم سحب صواريخ باتريوت الامريكية من دول خليجية…. والتاريخ الثاني.. (ايلول 2019).. بيوم (14/9).. استهداف ارمكو بالسعودية (منطقتي البقيق وخريص).. والتقارير اشارت بان الصواريخ اطلقت من قاعدة الاحواز العسكرية الايرانية.. وعبرت سماء الكويت.. التي كانت ضمن الدول التي (سحبت امريكا منها عام 2018 بطاريات باتريوت).. واستمرت الهجمات خلال 17 دقيقة من القصف و25 طائرة وصاروخا.. هذا ما حصل بارمكو؟؟ اي هجوم متزامن بالصواريخ والطائرات وهذا اكبر من قدرات الحوثي لو (اطك الحوثي راسه بصخر) لا يستطيع تنفيذ ذلك..

لنربط الاحداث.. التي تبدوا متناقضة وغير مفهومه بحينها.. ففي ايلول من عام 2018.. وزير الدفاع الامريكي السابق ماتيس.. يعلن عن سحب امريكا منظومة الدفاع الجوي باتريوت من اربع دول.. ومنها البحرين والكويت والاردن.. وكان ذلك بعد اربعة ايام فقط من (استهداف الحرس الثوري بالاحواز).. حيث استهدف (استعراض عسكري للحرس الثوري بالاحواز).. الذي يجري بمناسبة بدأ الحرب العراقية الايرانية كل سنة.

رغم ان السعودية في مقدمة الدول الخليجية من ناحية الاستفادة من نشر منظومة “الباتريوت” الأمريكية في المنطقة؛ إذ تعتمد عليها الرياض في ذلك الوقت في صد الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون بشكل شبه يومي على مدن المملكة، ومراكزها العسكرية… في حينها.. اي لم تكن في ذلك الوقت تهديدات (باستهدافها من شمالها من العراق عبر مليشيات الحشد الايرانية الولاء) من غير استهداف مباشر من ايران .. ومخاطر استهداف منشئاتها الحيوية.. وبرر وزير الدفاع الامريكي انذاك (ماتيس).. أسباب هذا القرار إلى إعادة تقييم التهديدات المستقبلية، التي تركز على الصين وروسيا، وإعادة تنظيم القوات والقدرات العسكرية الأمريكية.. وكلها اعذار (لا يقتنع بها الشرقيين)..

وجاء عام 2019.. يتم استهداف منشأت حيوية (ارمكو) النفطية بالسعودية.. من شمالها.. وكما اكد ذلك (اية الله احمد علم الهدى.. امام جمعة مشهد.. و عضو مجلس الخبراء المكلف بتعيين واقالة المرشد الاعلى).. وبعض التقارير اكدت بان الصواريخ عبرت سماء الكويت من قاعدة الاحواز العسكرية الايرانية.. حيث اكد مسؤول امريكي لوكالة اعلام امريكية (سي بي اس.. نيوز).. ان المرشد الايراني خامنئي، وافق على الهجوم شرط ان تتم العملية بحيث تتمكن طهران من نفي اي ضلوع لها في الهجوم).. وما نقلته (CNN) عن مصدر مطلع ان تقييم الرياض وواشنطن يرجح ان الهجوم نفذ بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع منخفض مدعومة من طائرات مسيرة من دون طيار.. انطلقت من قاعدة ايرانية بالاحواز قرب حدود العراق).

واكدت اسرائيل ايضا عبر موقع ديبكا الاخباري (ان نوع الصواريخ هي سومر اطلقت من محافظة الاحواز في حين اطلقت الطائرات المسيرة من دون طيار من منطقة الانبار غربي العراق وتحديدا من موقع قريب يبعد 200 متر عن قاعدة عين الاسد الامريكية بالانبار.. وان مطلقي هذه الطائرات المسيرة نوع أفايل 2 الايرانية تم تديبهم على يد مليشة الحشد الموالية منها لايران..)؟!

(علما بقيق.. تقع بالمنطقة الشرقية.. في مدينة الظهران.. على بعد 60 كيلو من غرب مقر ارامكو.. وفيها اكبر معمل لتكرير النفط في العالم).. ومتصل بمرفأ رأس تنور للتصدير الذي يعد اكبر منشأة لتحميل النفط في العالم.. حيث محطات التصدير واقعه على البحر المتوسط.. بينما تقع خريص على بعد 190 كيلو جنوب غرب الظهران.. ويعد ثاني اكبر حقل نفطي بالسعودية.

علما امريكا بعد هجوم ارمكو 2019.. ارسلت تجهيزات عسكرية وقوات ومنظومات دفاعية ومنها (باتريوت) للسعودية.. في وقت عام 2018 عندمنا سحبت هذه المنظومة من الخليج والاردن.. صرح مسؤولين امريكا واكدوا وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.. .. ان قرار وزارة الدفاع البنتاغون سحب منظومة الدفاع الجوي من طراز باتريوت.. من الشرق الاوسط.. سيؤدي لتقليص الدفاعات التي يعتمد عليها حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة…ونفى المسؤولون وجود أي نية لدى وزارة الدفاع الأمريكية باستبدال أي من هذه الصواريخ، حيث من المقرر أن تُعاد إلى الولايات المتحدة لتطويرها).. وكما ذكرنا عام 2018 اعادتها؟؟

فما يجري كله.. يثبت بان السيد ترامب.. رئيس الولايات المتحدة الامريكية.. لو كان متخصصا بعلوم الفيزياء او الكيمياء.. لاكتشف قوانين علمية جديدة لا تقل اهمية عن ابداعات (انشتانين، نيوتن)..

فاسالوا.. لماذا امريكا سحبت منظومة الباتريوت بعام 2018 بشهر ايلول؟ وخاصة من الكويت والبحرين؟؟ مما اضعف منظومة الدفاع للخليجيين.. ولنتبه الصواريخ التي ضربت اورمكو جاءت من سماء الكويت من قاعدة الاحواز.. كما اكدت بعض التقارير

الدولية؟؟ والتي محللين خليجيين عام 2018.. كانوا مطمئنين بان ايران لن تضرب من الاحواز ضد منشئاتهم الحيوية,, ونذكركم بالخبر.. (صحيفة أمريكية: واشنطن تسحب بعض منظومات “باتريوت” من الشرق الأوسط)؟؟ هذا عام 2018؟؟ فماذا نفهم من ذلك؟ السذج كاانوا يعتقدون ان (ترامب

كان يريد على الخليج ان تدفع مقابل الامن)؟؟ في وقت (الخليج لم يقصر بالدفع اصلا)؟؟ اذن لماذا سحبت؟

والم تكن رسالة قاسية من امريكا للخليجيين والسعوديين خاصة.. بان (لا ينسون الدور الامريكي بحماية الحلفاء).. وان ليس بالمال فقط… تقام الدول وتحمي نفسها). فاليكم احد الخليجيين.. وهو محلل معروف.. (يتحدث مدعيا.. متبخترا ماخذته العزة بالجهل.. بقوله..

ان دول الخليج تستطيع حماية نفسها بدون صواريخ باتريوت)؟؟

اليكم تصريح مسؤول كويتي يصف دول الخليج بأنها قادرة على الدفاع على نفسها بعد سحب امريكا لمنظومة باتريوت

فالم اقل لكم حتى حلفاء امريكا يحتاجون للتنبيه.. بقسوة)..

فما الهدف من ضربة اورمكو..

الهدف .. هو زرع روح معنوية عالية لدى الايرانيين وحلفاءهم.. للتمادي اكثر .. للقيام بعمليات فوق الكبرى .. تهز المجتمع الدولي..

كـ 11 ايلول بامريكا.. مما يجعل تعاطف او تكاتف دولي ضد ايران.. فاليوم اتباع ايران يعيشون النشوة اليوم.. ويضنون انهم (اخترقوا منظومات امريكا والخليج) ..؟؟ وهذا هو المطلوب..

والشيء الثاني ان تدرك دول الخليج بان (بمالها لا تستطيع شراء كرامة حليفها الاكبر امريكا).. وان (ليس بالمال وحده تحيى الدول).. (وان سياسية التعامل مع امريكا .. ماكول مذموم.. يجب ان تنتهي)..

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واخير

يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات،

ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع

المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم