اعتقال عصابة تسرق المرضى في مدينة الطب

أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال عصابة من ثلاث متهمات بسرقة المراجعين والمرضى بمجمع مدينة الطب في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان إن “مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على عصابة مكونة من ثلاث متهمات يقمن بسرقة المراجعين والمرضى في مجمع مدينة الطب ببغداد باستخدام آلات خاصة للسرقة”.

وأضاف أنه “تم إلقاء القبض عليهن بالجرم المشهود أثناء سرقة أحد المواطنين، وقد تم تدوين أقوالهن وإحالتهن إلى الجهات المختصة”. ولم يوضح المتحدث باسم الوزارة تفاصيل أكثر بشأن كيفية قيام المتهمات بعمليات السرقة أو المبالغ التي سرقنها.