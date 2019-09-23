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الآسايش تكشف تفاصيل اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية

اعلنت مديرية الاسايش (امن) في السليمانية باقليم كوردستان، الاحد، اعتقال مطلقي النار على مقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية ليلة 20 ايلول الجاري.

وجاء في بيان للمديرية انه بعد مضي 48 ساعة على الحادث تمكنت قوات الاسايش من اعتقال الشخص الذي اطلق النار ومساعديه، مبينا انهم اعترفوا بالقيام بفعلتهم.

واشار البيان الى ان الاسايش صادر السيارة والسلاح الذي استعمل في العملية.

واضاف البيان ان التحقيقات الاولية اظهرت ان هؤلاء الاشخاص نفذوا العملية بدافع شخصي، مؤكدا ان التحقيقات معهم مستمرة ويتم التعامل معهم وفقا للقانون.

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