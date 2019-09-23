في ظل مؤشرات أداء اقتصادية إيجابية مشجعة

تقرير المزايا: “الموقع الاستثنائي لإمارة الشارقة ينجح في تقديمها كوجهة استثمارية دائمة وبفرص استثمارية متنوعة”

القطاع العقاري عزز من مكانة وجاذبية الشارقة الاستثمارية الدولية

الامارات العربية المتحدة,الشارقة 23-9-2019:

سجل أداء القطاع العقاري لدى إمارة الشارقة مستويات طلب جيدة ومرونة على أسعار البيع والتأجير خلال السنوات القليلة الماضية في ظل حركة نشطة على مستوى تشييد المشاريع الجديدة والتي باتت ميزة السوق العقاري في الإمارة في الوقت الراهن. وكان لمرونة التشريعات والتسهيلات الحكومية بالإضافة إلى التنوع المسجل على فرص الاستثمار لدى القطاع العقاري وغيره من القطاعات الحيوية في جعل الإمارة محط أنظار المستثمرين على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن مؤشرات الأداء للسوق العقاري في الشارقة تبدو مشجعة على الرغم من التحديات والضغوط التي تواجهها كافة القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي يتواصل فيه الطلب على العقارات السكنية بيعاً وتأجيراً واستثماراً نظراً لما تتمتع به الإمارة من مرونة وتنوع للأسعار السائدة والتي تتماشى ومؤشرات الطلب والعرض وتعكسها بكل كفاءة وفقاً لظروف السوق والأداء الاقتصادي للسوق المحلية.

وتؤكد المؤشرات المتوفرة إلى أن القطاع العقاري يسجل نمواً تصاعدياً خلال الفترة الحالية مدعوماً بموقع الإمارة الاستراتيجي المتوسط لباقي إمارات الدولة، وهو ما أسهم ومنذ البداية برفع وتيرة النشاط الاقتصادي

في الإمارة، وساعدها من المحافظة على جاذبيتها الاستثمارية كونها تشكل بديلاً ومنافساً جيداً وأقل تكلفة بالمقارنة بالفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الإمارات المجاورة.

وقال تقرير المزايا إن القطاع العقاري في الشارقة محاط باستراتيجيات متجددة باستمرار تمنحه جاذبية إضافية وتعمل على مضاعفة فرص الاستثمار، وهناك خطط وضعت من اجل جذب المزيد من الاستثمار والمستثمرين على أراضي الامارة والتي قامت بتخصيص أراضي للمستثمرين بهدف تطوير المشاريع التنموية الكبرى عليها، في المقابل فقد شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة عدد مناطق التملك الحر والتي تهدف الى توفير خيارات للمستثمرين العقاريين من كافة الجنسيات والذين يسعون إلى التملك وافساح المجال أمام بناء المزيد من المشاريع التجارية والصناعية والسياحية والتي جميعها ستساهم في نمو الأداء القطاعي والاقتصادي في الامارة، حيث بات التخطيط العمراني لدى الإمارة بأخذ حسبان التوسعات والطلب المستقبلي لتلبية كافة الاحتياجات السكنية التي تنسجم وحجم النمو المتوقع في عدد السكان حتى العام 2025.

وبات لافتاً حالة التوسع العمراني المتسارع خارج المناطق المزدحمة لدى الإمارة والتي تسعى دائماً إلى تطوير مشاريع سكنية جديدة من الوحدات السكنية والفلل التي تلبي كافة الاحتياجات، ما أهل الإمارة لتصبح الخيار الأول لدى الكثير من المستثمرين والمشترين العقاريين سواء كان للاستثمار أو العيش والسكن فيها نظرا لما تتمتع به من أنماط الحياة المعاصرة والقيم التقليدية والمرافق الخدمية والتجارية والترفيهية والضيافة وبأسعار تنافسية تمنح هذه المشاريع المزيد من الجاذبية والجدوى الاقتصادية من قبل المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

جدير بالذكر، إن إمارة الشارقة استطاعت استقطاب مستثمرين من 37 جنسية من مختلف انحاء العالم خلال النصف الأول من العام الحالي فيما تجاوزت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 11.8 مليار درهم.

وتطرق تقرير المزايا إلى مؤشرات الطلب والحراك المسجل على التداولات العقارية في الإمارة والتي عكست في مجملها حجم الفرص الاستثمارية لدى السوق العقاري والأنشطة الاقتصادية الأخرى والتي باتت تتكامل لمواجهة الضغوط الاقتصاديةـ حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن التداولات العقارية قد حققت مستويات جديدة خلال العام 2018 وصولا الى مستوى جديد وبواقع 22.5 مليار درهم لمساحة إجمالية وصلت إلى 52 مليون قدم مربع. فيما تواصلت الجاذبية والطلب على الأراضي والعقارات خلال النصف الأول من العام الحالي محققةً مستويات مرتفعة وصولاً إلى 14.7 مليار درهم، ليستحوذ القطاع السكاني على نسب سيطرة اضافية من اجمالي صفقات البيع وبنسبة وصلت الى 69.7%، تلتها العقارات التجارية وبنسبة 17.8%، وبنسبة 10% للعقارات الصناعية، الامر الذي يعكس حجم الحراك على كافة القطاعات والأنشطة ضمن منظور تكاملي وتراكمي إيجابي.

تجدر الإشارة هنا إلى أن القطاع العقاري في الإمارة بات يوفر خيارات مناسبة للاستثمارات المتوسطة وذلك في ظل انخفاض أسعار الوحدات العقارية، في المقابل فإن عوائد هذه الاستثمارات لازالت مرتفعة ومازالت

تحافظ على مستويات جيدة تصل إلى متوسط 7%، على الرغم من انخفاض أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة تراوحت بين 2% و6% خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما شهدت مناطق معينة استقرار الأسعار. هذا ويعكس الإطار العام للاستثمارات العقارية في الامارة قدرة كبيرة على توليد الفرص الاستثمارية والتي استطاعت من خلالها جذب عدد كبير من المطورين العقاريين، الأمر الذي مهد لمواصلة إيجاد فرص استثمارية جيدة على مستوى القطاع، في الوقت الذي لا تزال فيه الإمارة تتمتع بخيارات مناسبة للاستئجار جعل منها موقعاً ملائماً للسكن العائلي.

ونوه تقرير المزايا إلى أن القطاع العقاري في الإمارة يعد من القطاعات الحيوية والتي مهدت الطريق للتنوع الاقتصادي، حيث وصل حجم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي للإمارة إلى 21%، الأمر الذي يعكس حجم القطاع وأهميته لمستقبل الحراك الاقتصادي وبشكل خاص مع دخول نماذج جديدة من المشروعات الجديدة الى أراضي الامارة والتي لم تعهدها من قبل، وبخاصة مشاريع المدن أو المجمعات متعددة الاستخدام.