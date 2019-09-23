الحكمة والنصر ونواب يعلنون العمل المشترك لإيقاف التدهور الحكومي ومراقبة الوزارات

عقد اليوم الاحد اجتماع مشترك لنواب كتلتي الحكمة المعارضة والنصر.

وذكر بيان لمكتب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ان الاجتماع “ناقش بشكل موسع للاوضاع العامة في البلد وتقويم العمل البرلماني والحكومي والتنسيق المشترك وتوحيد المواقف بين النصر والحكمة وكذلك مع عدد أخر من النواب الذين أبدوا رغبة كبيرة في العمل المشترك”.

وأضاف انه “تم التأكيد على ان التيارين ضمن نفس التوجه وعملهم هو من اجل تصويب العمل الحكومي وإيقاف الانحدار والتراجع في اغلب القطاعات فلا يوجد للحكومة خطط اقتصادية او خدمية او استثمارية او تطوير للزراعة او الصناعة او محاربة للفساد وغيرها”.

وتابع البيان “كما جرى التحذير من خطورة استمرار التداعي والتراجع الذي قد يؤدي الى الانهيار نتيجة الضعف الحكومي الكبير وتولد إحباط لدى المواطنين اذ كانت سابقا هناك خطوات واضحة لبناء الدولة ولكنها تراجعت في هذه الحكومة”.

ولفت الى انه “جرى الاتفاق على ان الوضع البرلماني المقبل سيشهد عملا مشتركا وتنسيقا عاليا بين النصر والحكمة وعدد آخر من النواب وتشكيل لجنة قرار ومراقبة عمل الوزارات والحكومة لإيقاف التدهور الحكومي واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك وكذلك تشريع القوانين التي تخدم المواطنين”.انتهى