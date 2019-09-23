الرئيس صالح يبدأ عملاً واسعاً في نيويورك: قمة عربية ثلاثية ولقاء مع بومبيو

استهل رئيس الجمهورية برهم صالح اجتماعات عمله على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بلقاء وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو حول الأزمة في المنطقة والعلاقات العراقية الأميركية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة تفادي التصعيد ونبذ الحرب، واعتماد الحوار وسيلة لحل مشاكل المنطقة وحماية استقرارها، والتركيز على استكمال الحرب ضد الإرهاب، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وكان السيد الرئيس قد وصل إلى نيويورك على رأس وفد عالي المستوى يضم وزيري الخارجية محمد علي الحكيم والتخطيط نوري صباح الدليمي ورئيسة اللجنة الدائمية العليا للنهوض بواقع المرأة الدكتورة ذكرى علوش للمشاركة في اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المؤمل أن يلقي سيادته كلمة العراق في اجتماعات الجمعية العمومية، كما سيلتقي بعدد من زعماء ورؤساء الدول المشاركة في الاجتماعات.