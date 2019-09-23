المظاهرات ضد السيسي بداية احداث

نعيم الهاشمي الخفاجي

المتابع الى صور المظاهرات وقد اظهرت المشاهد الأولية القادمة من القاهرة، ومدن مصر، عن خروج مظاهرات اشترك بها الكثير المصريين ضد نظام عبد الفتاح السيسي، هذه المظاهرات في طريقها إلى الاتساع في المرحلة المقبلة، لايمكن لشاب اسمه محمد علي ان يؤثر على خروج جماهير وعودة هتافات: “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”ارحل يا سيسي”، الجماهير التي خرجت للتظاهر هم انصار حركة الاخوان ومعهم التيارات الديمقراطية والقومية الذين يبغضون حكم العسكر،

مشاهد المظاهرات الأولى يذكر ، بوضوح، حراك مصر في مظاهرات “ثورة 25 يناير” في 2011،

أن نظام السيسي هو نظام عسكر، وجود العسكر بقيادة البلدان بالعالم العربي تعني تراجع الحياة السياسية في تلك البلدان وبما ان السيسي جنرال عسكري فبلا شك تتراجع الحريات المدنية في مصر، حتى لربما اقل من الحرية في عهد جنرال الجو المشير الركن حسني مبارك، الذي قامت الثورة المصرية ضده.

فقد أوجد السيسي، في السنوات الماضية، نظاماً يعتمد بشكل أساسي على قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أسرة السيسي نفسه، زوجته انتصار وابنه العميد في القوات المسلحة محمود وصهره اللواء خالد فودة، الذين شكلوا عناصر قوة لدعم نظام السيسي والذي اعتمد كسابقية على العائلة والاقارب وهذا ليس جديدا على الثقافة العربية وقد فعل الصحابة والخلفاء ومنهم الصحابي الخليفة عثمان بن عفان فقد اعتمد على اقاربه واعاد اشخاص من عائله للمدينة المنورة بعد ان طردهم رسول الله محمد ص وسلمهم مناصب قيادية بالدولة الاسلامية

فيديوهات المقاول ، محمد علي، في كشف كثير من أسرار نظام حكم السيسي، وطريقة جمع المال وكشفت الطريقة التي تجري بها إدارة شؤون الحكم في مصر، والطريقة السيسية المحترفة في الاستحواذ على ثروات البلاد،

يبقى نظام السيسي نظام يحكم بعقلية عسكرية متهرئة ينظر لكل من حوله في استعلاء وغرور، يفترض العسكر عندما يقومون في انقلابات عسكرية يتم ابعادهم عن قيادة البلدان لان هؤلاء لايصلحون لقيادة البلدان بعقلية مدنية

السيسي يعيش في رفاهية والشعب المصري يقتات على الفول والعيش بالمقابر، توقيت ظهور محمد علي، في زمنٍ اعتقد نظام السيسي أنه أنجز مهمة هزيمة الاخوان المسلمين والحركات السياسية الديمقراطية والمدنية، ما حدث بمصر ضد نظام السيسي ليس بالامر البسيط ان مقاول اسمه محمد علي نشر فيديوهات فضح السيسي وانما هناك جهات دولية مثل تركيا الاردوغانية وقطر بدعم حركة الاخوان ضد السيسي والعمل على تقويض نظامه، لكن الجنرال السيسي معه ايضا تيارات مؤيدة مثل الاقباط والصوفيين وفئات اخرى تتخوف من عودة الاخوان والوهابية لحكم مصر ويكون مصيرهم الذبح والقتل والسبي، حتى لو تندلع مقاومة مسلحة ضد السيسي فليس بالامر الهين سقوط نظام السيسي والذي تقف معه المؤسسة العسكرية وفئات كثيرة لربما تصل لنصف الشعب المصري معه ولننظر للتجربة السورية كيف استطاع نظام بشار الاسد بنصف شعبه المؤيد له من سحق القوى الارهابية وبعد ان كانوا في احياء دمشق واليوم اصبحوا ضيوف لدى اردوغان، يبقى نظام الجنرال السيسي وبعقليته العسكرية افضل واحسن من حركة الاخوان والتيارات الوهابية التكفيرية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.