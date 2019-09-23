الهجرة الغير منضبطة والعشوائيات (كربلاء انموذجا)

طارق الكناني

من الجميل ان نرى الفسيفساء العراقي في كل محافظات العراق دون قيد او شرط فهي تغني المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكري فعملية انتقال هذه الكفاءات من مكان تزدحم به الى مكان يفتقر الى مثلها هي عملية تكامل في الموارد البشرية فنحن مذ نشأنا نرى هذا التكامل من خلال انتقال موظفي الدولة من محافظة الى اخرى او بعض الاشخاص لمزاولة التجارة او الصناعة التي تزدهر في مدن معينة دون غيرها او للعمل في مشاريع معينة تفتقر المدينة الى مثل هذه الكفاءات ،وهذه الهجرة هي هجرة منضبطة تسلك سلوك مدني في كل شيء من حيث الانسجام والانخراط في بوتقة المجتمع الجديد والتأثر به وهي كذلك تؤثر بشكل ايجابي من الناحية الاقتصادية والثقافية والسياسية بالمجتمع الجديد لأن غالبا ما يكون الوافدون من الكفاءات سواء على الصعيد العلمي والادبي والاقتصادي او السياسي .

واجهت بعض المدن العراقية في عدة فترات هجرات غير منضبطة لكونها من المدن الجاذبة منها مدينة بغداد كونها العاصمة ومدينة البصرة ومدينة كربلاء ،فكل مدينة من هذه المدن تتمتع بميزات خاصة تجعل انظار السكان تتجه نحوها في كل وقت ،والاهم من هذا وذاك كون هذه المدن تتمتع بوجود مناخ ثقافي متعدد لتعدد القوميات والديانات الموجودة فيها ،حيث يسهل على الوافدين الجدد ايجاد موطئ قدم لهم في هذه المدن والمباشرة في الانخراط بسوق العمل وايجاد شخصية مستقلة لهم .

تعتبر مدينة كربلاء من المدن الجاذبة للسكان لما تتمتع به من مكانة دينية في العالم الاسلامي لوجود مرقد الامام الحسين عليه السلام فيها فهي تتمتع بمناخ ديني واجواء روحانية على مدار العام حيث تزدهر بها السياحة الدينية ويتجاوز عدد الزائرين لها سنويا (50) مليون سائح وهذا المناخ يساعد في ازدهار سوق العمل وتوفير فرص عمل لابأس بها ، ويمكنها استقطاب العمالة من المدن المجاورة لها لسهولة الانتقال والتنقل بين هذه المحافظات ،حيث تجد ابناء المحافظات الوسطى وبغداد يتواجدون في كل مفاصل الحياة الوظيفية العامة والتجارية الخاصة ولهم بصمة معروفة وعناوين واسماء تجارية مشهورة .

كانت كربلاء تمثل مصدر قلق وخوف دائم للنظام القديم لما تمتاز به من تعدد القوميات وشعور الحكومة بعدم ولاء المدينة لهم مما حدا بالحكومة آنذاك بتشجيع هجرة اهل الجنوب للمدينة بحجة تعريبها فكانت هذه الهجرة الغير منضبطة الاولى في عقد السبعينات وتلتها في الثمانينات عند تعرض مدن الجنوب للقصف وتهديد حياة السكان مما اضطرهم لترك مدنهم واللجوء الى كربلاء والنجف .وفي التسعينات عند بداية القصف الامريكي على المدن العراقية كانت حصة كربلاء من الوافدين لابأس بها كونها قريبة من العاصمة ولكن هذه الهجرات وجدت من يحتويها ويوجهها بشكل مقبول لوجود العنصر الايجابي وبعدد كبير ضمن هذه الهجرات اذا استثنينا هجرة السبعينيات فهي لم تكن ذات قيمة حقيقية فعملية الاستيلاء على اراضي الدولة وتخريب التخطيط الحضري والعمراني للمدينة كان السمة الغالبة لها ولو انه انحصر بمنطقة معينة ولكنها شغلت مساحة واسعة من الارض امتدت عبر اربعة احياء سكنية وبعمق كبير حيث شكلت النسبة السكانية الاكبر في تعداد عام 1997 فبلغ عدد نفوسها ثلثي سكان محافظة كربلاء وهذه النسبة تجعلنا امام مشهد اقتصادي واجتماعي وسياسي معقد ،فعلى مدى ثلاثة عقود اصبح هؤلاء الوافدون هم من يسيطر وبشكل كامل على المدينة وقراراتها السياسية والادارية ،من الجدير بالذكر ان سوق العمل في المدينة بدأ يتسع واستوعب كل هؤلاء الوافدين واصبحوا جزء من كيان المدينة بل هم الجزء المؤثر ،وهذا ما بدا واضحا في الانتخابات العامة والمحلية للمدينة فيما بعد ،وقد قامت الحكومة آنذاك وبناء على ما افرزته نتائج التعداد السكاني بتخصيص المبالغ المعينة لهم واضافتهم على تخصيصات المدينة من حيث الخدمات والوظائف والحصص التموينية وغيرها من الامور التي تتعلق بالإنفاق الحكومي ونشأ جيل منهم صار مؤثر في ثقافتها واقتصادها .

المشكلة تبدأ وبشكل حقيقي عند الاحتلال الامريكي للعراق حيث نشأت مشكلات واسعة بين سكان المناطق منها مشاكل تتعلق بالسياسة ومنها مشاكل اجتماعية كانت مؤجلة ومنها اقتصادية ودينية تتمثل بالحرب الطائفية ،هذه المشاكل شجعت الهجرة للمناطق الامنة ،مما جعل التدفق السكاني نحو كربلاء يأخذ طابعا مختلفا عن السابق ففي غياب الدولة وانعدام الرقابة وتعطيل التخطيط والقضاء يمكن للفرد ان يفعل ما يريد حيث لا رادع ولا رقيب ، في هذه الفترة تعرضت كربلاء لعملية تخريب غير مسبوقة فالهجرات التي رافقت الغزو الامريكي كانت بمثابة غزو آخر للمدينة حيث افرز نتائج سلبية كثيرة منها اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية وتنظيمية .

لو اخذنا هذه الجوانب التي ذكرناها آنفا لوجدناها مرتبطة بعضها ببعض فالنتائج اصبحت كحلقة مترابطة .

أ: الجانب الاجتماعي:

لقد شجعت هذه الحقبة في نزوح الكثير من العوائل سواء من الوسط والجنوب والشمال فالمدن التي تعرضت للحرب الطائفية منها الموصل والانبار وديالى وبغداد نزح سكانها الى كربلاء كونها الأقرب لهم ولتوفر فرص عمل وحياة مستقرة آمنة ،وكذلك نزح مع هؤلاء (الغجر) المتواجدون في المناطق الجنوبية لتعرضهم لمضايقات من قبل الاحزاب الدينية وانتشر هؤلاء بين الاحياء السكانية ولم تستوعبهم هذه الاحياء مما اضطرهم للبناء على اراضي الدولة الغير مخصصة للسكن فربما تكون هذه الاراضي مخصصة للطرق او بناء المرافق الخدمية والتعليمية الصحية وغيرها ،والمعروف عن هذه الطبقة من المجتمع انها

تمارس مهنة التسول والدعارة وغيرها من المهن التي لا يقبلها المجتمع بشكل أو بآخر.

حدثني احد الاصدقاء وهو قاض كان يتمنى الانتقال للعمل في كربلاء ولطالما اعرب عن رغبته بذلك وقد تحققت رغبته وانتقل للعمل بكربلاء بناء على طلبه ،مرت فترة عدة شهور وقررت زيارته للاطلاع على احواله وتفقده لكونه صديق عزيز ولطالما زارني في مقر عملي سابقا ،فوجدته متذمرا اعرب لي عن سوء اختياره المدينة والانتقال لها والحقيقة لم استوعب موقفه هذا في بادئ الامر فطلبت منه التوضيح ،فقال لي: يا سيدي ان الدعاوى التي انظر بها في هذه المحكمة اغلبها الزنى بالمحارم وهي كثيرة تقع كل يوم ولا يكاد يمر يوم ولم تعرض عليَّ قضية من هذا النوع .فقلت له هل تدقق بالهويات التي يحملها المشتكي والمشكو منه ،قال نعم وادقق بمكان التولد وهو ليس من كربلاء فهذا النوع من الوافدين اساء للكثير منهم وللمدينة وعليه قررت العودة الى مدينتي حفاظا على ما تبقى من نظرتي للمكان الذي طالما اعتبرته مقدس …. هذا احد الجوانب التي يمكننا ان نتبينها وبشكل رسمي ومن ضمن وقائع وسجلات الحكومة …اما انتشار بيوت الدعارة في الاحياء البعيدة والتي يديرها هؤلاء الغجر وكذلك عمليات خطف الاطفال التي تتكرر في المحافظات القريبة وجلبهم الى كربلاء وآخرها الفتيات اللاتي تم اختطافهن من بغداد وتم العثور عليهن في كربلاء والقاء القبض على الجاني .

ب:الجانب السياسي :

في التعداد العام للسكان عام 1997 لم يتجاوز سكان محافظة كربلاء 650 الف نسمة وثلثي هذا العدد تقريبا موزع بين حي البعث وقضاء الهندية ويتفوق حي البعث بالكثافة السكانية على المركز والاحياء الاخرى مجتمعة ويأتي قضاء الهندية بالدرجة الثانية وبقية الاحياء ثالثا ، الهجرة التي حدثت بعد العام 2003 وهي هجرة غير منضبطة كما اسلفنا ساعدت على تركيز قوة القرار في هذه الاحياء واقصد هنا احياء التجاوز حيث كانت لهم الغلبة فارتفاع نسبة السكان اضافت اصوات جديدة ففي الانتخابات يصوّت الناخبون في كربلاء بأكثر من العدد الحقيقي بل يتجاوز نسبة السكان الاصلية بكثير اعتمادا على البطاقة التموينية التي تم نقلها من المحافظات الاخرى الى محافظة كربلاء حيث تم اعتماداها بدلا من الاحصاء السكاني الحقيقي ،وهذا الوضع ساعد بصعود ناس من خارج محافظة كربلاء لتمثيلها برلمانيا وكذلك بالانتخابات المحلية فنسبة اعضاء المجلس المحلي اكثر من ثلاثة ارباع المجلس هم ليسوا من كربلاء فقط الذين تم انتخابهم في قضاء الهندية وناحية الحسينية هم من كربلاء ولم يحظ المركز بأي مقعد داخل المجلس المحلي او قد يكون هناك شخص واحد غير مؤثر وهو بالتالي قراراته ضمن الكتلة التي ينتمي اليها بعيدا عن مصلحة كربلاء وهذا يجعل اهالي كربلاء بلا ممثل حقيقي عنهم في البرلمان او المجلس المحلي .

ج: الجانب الاقتصادي

اولا: الوظيفة الحكومية :

من المعروف ان الموازنات السنوية او مشروع الموازنة التي يقرها البرلمان تحتوي على شقين اساسيين وهما الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية ،فالموازنة التشغيلية تحتوي على الرواتب والاجور والدرجات الوظيفية التي يتم استحداثها لكل محافظة ،وهذه الدرجات الوظيفية كانت تستوعب ابناء كربلاء من الخريجين وتنتشلهم من البطالة والتطفل على سوق العمل الخاص والذي قد لا يبرعون به ،نادرا ما نجد الخريجين في كربلاء يزاول مهنة حرة فهو بالإضافة الى عمله كموظف حكومي كأن يمارس مهنة معينة بعد الدوام الرسمي لوجود مجال كبير في سوق العمل وبإمكانه ان يحقق دخل اضافي ،ومن المعروف ان الاجور والرواتب التي يتقاضاها الموظف سوف تصرف في سوق المحافظة نفسه الا ما ندر لكونها تذهب لتسديد الايجارات والتسوق اليومي وعملية البناء وهذه الحركة هي ما تنعش الاقتصاد المحلي وتطوره فالموازنة التشغيلية شأنها شأن الموازنة الاستثمارية فهي تخص المحافظة وسكانها وتوزع على النسب السكانية للمحافظات …بعد العام 2003 وتزايد الهجرة الى كربلاء بدأنا نفقد هذه الدرجات الوظيفية فأقارب اعضاء المجلس المحلي (والذين هم اصلا من خارج كربلاء) هم المفضلون في التعيينات وهؤلاء يتم تعيينهم على ملاك كربلاء وبعد مرور فترة زمنية ينقل هذا الموظف الى مسقط رأسه ومنطقة سكناه الحقيقية ،تكرر هذا المشهد وبقيت دوائر كربلاء بيد ابناء المحافظات الاخرى وتعاني من النقص بالموارد البشرية ،فمثلا شرطة كربلاء والقوات الامنية يتجاوز عددها اكثر من 25 الف منتسب ما بين قيادة الشرطة والجنسية والدفاع المدني وشرطة العشائر والامن الوطني والاستخبارات والمخابرات والنفط والكهرباء والشرطة النهرية والشرطة الاتحادية وقيادة العمليات ،هذه الاعداد في واقع الامر لم تستوعب من ابناء المحافظة اكثر من نسبة 10% في احسن احوالها والباقي يتم نقلهم الى محافظاتهم بعد مرور فترة قصيرة .ويتم تجديد التعيينات على حساب المحافظة وهكذا فقدت السوق المحلية التخصيصات الخاصة بالموازنة التشغيلية علاوة على سرقة الموازنة الاستثمارية وتم تعطيل كافة المشاريع وهذا احدث ركودا واضحا في السوق .

ثانيا : القطاع الخاص:

لقد عانى سوق العمل في القطاع الخاص من نفس المشكلة التي عانى منها القطاع العام فالسوق لم يعد يستوعد هذه الاعداد الكبيرة من النازحين فانتشرت ظاهرة لم تكن معروفة لدينا وهي استغلال الارصفة من قبل الباعة والبقالين وباعة الدجاج والسمك وكل ما يخطر بالبال فاصبح الرصيف هو السوق واغلقت الكثير من الطرقات وتسببت هذه الظاهرة بالكثير من المشاكل ،وهذا ايضا افرز حالة التسول التي اصبحت ظاهرة معيبة ففي كل التقاطعات والمطبات الاصطناعية تجد هناك اكثر من متسول أو متسولة تفترش الارض وتضمم عدة من الاطفال لإثارة عواطف الناس ،ولا نعرف اهل هؤلاء الاطفال . والاغرب من هذا وذاك ان القانون العراقي يعاقب على ظاهرة التسول ولكننا نجد هؤلاء المتسولين عند السيطرات والكراجات والتقاطعات التي تقف بها سيارات الشرطة والنجدة وامام مرأى ومسمع منهم دون ردع والاغرب من هذا ايضا قيام بعض الاجانب بالتسول والسرقات منهم الهنود والبنغاليون والباكستانيون والايرانيون ..

ان هذا التزاحم قد يكون له جانب ايجابي وهو ازدياد حالة التنافس في تقديم الخدمات النوعية وبسعر مناسب ولكنه سبب حالة من البطالة فكثيرا ما اجد اصحاب الحرف القدماء قد اصبحوا خارج سوق العمل ولم يعد احدهم يحصل على قوت عياله مما اضطر بعضهم وعلى كبر سنه ان يلجأ الى مناطق التجاوز ليسكن فيها .

ح: الجانب التنظيمي .

حدثني احد الاشخاص وهو صاحب محل لتبديل زيوت السيارات عن همومه في كيفية بناء داره ،وكيفية الحصول على قرض حكومي لبناء دار لكونه يسكن بالتجاوز وقد تم ابلاغهم بضرورة اخلاء الدار وبما إنه رفض السكن في الكر فانات التي تم اعدادها لهم فهو يبحث عن مصدر مالي لبناء الارض التي اشتراها وتشييد منزل يأويه هو واطفاله ،وتتلخص قصته بأنه نزح قبل ثلاثة عشر عام من بغداد عندما اندلعت الحرب الطائفية حفاظا على اطفاله وعياله وعند هدوء الوضع كان هو قد استقر بمكانه ولم يرد ان يتزعزع فهو قد كوّن له اسم تجاري وزبائن دائمين وانا احدهم فهو لا يريد العودة الى بغداد ليعاني من ارتفاع الايجارات والبدء من جديد وسط هذا التنافس ،كان حديثنا يتضمن اسئلة لا تخلو من مشاكسه كونه صديق ،قلت له كيف تجد سكان هذه العشوائيات وانت ابن بغداد وعشت في مجتمع مدني متحضر ،قال بالحرف ..لا اخفيك القول يا صديقي فأنا لم اشعر يوما طيلة هذه السنوات بأنني من سكان المدن فأغلب الجيران لديهم قطيع من الابقار والاغنام والدجاج ويتعاملون مع بعضهم البعض بأساليب القرية ولا وجود للمدنية في تصرفاتهم فأغلبهم قد جاء من الهور أو الريف وجلب معه كل ارثه الاجتماعي وعاداته وطباعه ليفرضها علينا فها انت تجد انني اجلب كل ابنائي معي حتى هذا الصغير خوفا من اختلاطه بهم وان يتسبب لي بمشكلة مع احدهم ربما ادفع ثمنها حياتي أو ما ادخرته طيلة حياتي على اقل تقدير ،فالأغنام والابقار اجدها ترعى في الحدائق العامة واصحابها قد بنوا بيوتهم على قارعة الطريق حيث تم تعبيد جزء من الطريق وتعذر تعبيد الجزء الثاني منه لكونهم يشغلون هذه الطرقات ببيوتهم .

استغربت من قوله هذا كثيرا وشكرته على صراحته فهو فعلا كما قال حيث نجد احياء التجاوز قد اقيمت على مساحات واسعة اغلبها تمثل مراكز للخدمات العامة وطرقات فتعذر قيام هذه المنشآت سنوات طويلة بسبب هذا التجاوز .

‫صور العشوائيات في كربلاء‬‎

خ: الجانب الديني :

من الجدير بالذكر ان كربلاء تمثل مركز مهم للتشيع بالعالم وحوزاتها العلمية قديمة بتاريخها فهذه الصفة تجعلها محط انظار كل الحركات الدينية والتي هي في اغلبها متطرفة ،ان توافد هذه الحركات الى كربلاء واتخاذها مركزا لممارسة نشاطاتهم الدينية ونشر افكارهم فكربلاء تزخر بمثل هذه الحركات قديما وحديثا فمثلا طائفة البهرة والشيخية كانت ومازالت موجودة في كربلاء ولكن البهائية والبابية وغيرها من الحركات التي مارست التطرف تم اجتثاثها بعد ان دمرت المدينة وقتلت الكثير من سكانها ،وقد عادت امثال هذه الحركات للواجهة بعد العام 2003 وكان لها تأثير قوي على البنية الفكرية والعقائدية للمدينة فهناك صراع دائم بين هذه الحركات للاستحواذ على مساحة اوسع داخل المحافظة فعلى سبيل المثال لا الحصر جماعة الصرخي الذين قادوا حركة مسلحة ذهب ضحيتها الكثير من الارواح والممتلكات ومازال صداها باقيا مثل النار تحت الرماد ،فالمنظمات الاسلامية والحزبية تمثل تيارات دينية وعقائدية مختلفة كل يسعى الى نشر ثقافته في المدينة وما يرافق هذه العملية من مزايدات كثيرة تكون على حساب الحياة المدنية للأفراد لقد تم تحول المدينة بفعل هذه الحركات الى طالبان اخرى ،وانتجت لنا حكوميا قانون قدسية المدينة الذي حرم حتى عزف السلام الجمهوري وقيام بعض المعممين من الوافدين للمدينة بالتظاهر امام الملعب والمطالبة بتهديمه ،ان مثل هذه الحركات لم تكن موجودة قبل 2003 وما كان ليسمح بها بعد 2003 لو ان الهجرة كانت منظمة وبقيت ادارة المدينة بيد ابنائها فهم مدنيون بطباعهم وهاهم اليوم يعانون من عدم امكانية اقامة مهرجان ادبي وفني او احتفالية معينة .

وختاما :طالبتني حفيداتي يوم امس بالذهاب الى مدينة الالعاب وعند ذهابنا الى هناك وجدتها مغلقة فاستفسرت عن سبب غلقها …فقالو لي انه المحرم …لقد انتجت لنا الثقافة الدينية ثقافة جديدة وهي عدم السماح للأطفال بالفرح واللهو طالما هناك شعائر الحزن التي تستغرق ستين يوما .

الجانب البيئي:

لقد اتخذت هذه الهجرات المتعاقبة عدة اشكال من حيث السكن والاستيطان فمنهم من اشترى عقار ضمن حدود البلدية واتخذه مسكنا له وهذا عنصر ايجابي ومنهم من اشترى عقار على ارض زراعية قام بتفتيتها وازالة المغروسات من اشجار النخيل والفواكه وبنى مسكنا له ولأولاده أو بنى مسجدا او اقام مشروعا اخر وهذا ساهم في تدمير بيئة المدينة وتغيير معالمها ولم تتخذ الحكومة اية خطوة باتجاه الحفاظ على المناطق الخضراء التي من شأنها ان تحافظ على بيئة صالحة للعيش ،ومن نتائجها ان بدأت درجات الحرارة بالارتفاع عام بعد عام مما سبب ضررا بيئيا كبيرا .

وهناك قسم اخر اتخذ من املاك الدولة والاراضي العامة هدفا له فأقام عليه مسكنا له فمثلا في حي الضباط تمت ازالة المنطقة الخضراء والحزام الاخضر بالكامل ليبني احد احياء التجاوز وهذا سبب ضررا كبيرا في بيئة المحافظة .وهؤلاء مازالت حياة الريف ترافقهم حيث اقتنى اغلبهم الابقار والاغنام وجعل المساحات الخضراء مراعي لحيواناتهم دون رادع سواء على الصعيد الشخصي او الحكومي ..

النتائج الاجتماعية والثقافية

مذ وعينا عرفنا المجتمع الكربلائي مجتمعا مدنيا بعيدا عن التطرف الديني وبعيدا عن الثقافة العشائرية السائدة بالريف وكانت هناك حدود لأبن الريف لا يتجاوزها عند دخوله المدينة كزائر فهو ميثاق غير مكتوب بين ابناء الريف والمدينة ،وعندما يتحول للسكن فيها فهو يتأقلم وبشكل تدريجي ضمن ثقافتها لا يحاول نقل ثقافته الريفية اليها بقدر ما ينقل ما يراه صالحا لهذه البيئة الجديدة .

اما بعد هذا التغيير الديموغرافي الكبير فانقسم سكان كربلاء الى عدة اقسام رئيسية .

القسم الاول: وهو القسم المحافظ على وضعه ولم ينخرط في هذا التغيير فهو يرى ان المجتمع الذي يحيط به غريب عنه وهؤلاء ليس لهم الحق في نشر هذه الثقافة ويطلق عليهم تسمية (اللفو). وهذا القسم ظل مدنيا ولكنه معزول عن الواقع ولا يريد ان يعترف به وتأثير هذا القسم قليل .

القسم الثاني :هذا القسم انخرط بالمجتمع الجديد وحسب احد الاتجاهات الحديثة التي ظهرت في المجتمع وهي :

أ :المجتمع الديني المتطرف :ويتمثل بالأحزاب والحركات الدينية التي ظهرت بعد الاحتلال الامريكي نقلها الوافدون الى المدينة وتمركزت هذه الاحزاب بالجوامع والحسينيات التي صارت مقرا لهم للسيطرة على المجتمع حيث اسست هذه الحركات محاكم شرعية لإقامة الحدود ومعتقلات وفصائل مسلحة لتنفيذ اجندتها فصار من الافضل لهم الانخراط تحت احد هذه المسميات .

ب: المجتمع العشائري : وهو بروز العشيرة والقبيلة كقوة اجتماعية مؤثرة في المجتمع بشكل كبير فحاول القسم الاكبر من سكان المحافظة الانضواء تحت الوية هذه العشائر او العودة الى عشائرهم الاصلية والتواصل معها من اجل طلب حمايتها في ظل غياب الدولة والقانون ،حيث نرى ان العشيرة بدأت تتحكم بالسلطة التشريعية والتنفيذية وتفصل بينهم في حالة وقوع خلاف والامثلة كثيرة .

القسم الثالث :وهذا القسم الذي ظل ممسكا بكل هذه الاطراف ويحاول التوفيق بينها فهو ظل محافظا على مدنيته ولكن اسس علاقات متوازنة مع هذه الاطراف دون الخضوع لثقافتها فهو محط احترام جميع الاطراف وهذا النوع يحظى بمقبولية الشارع الحالي فهو يرى ان لكل انسان الحق بممارسة طقوسه دون المساس بحرية الاخرين .

الاقتراحات :

اولا: لابد لنا من الاعتراف ان هذا التغيير الديموغرافي اصبح امرا واقعا ويجب التعامل معه بشكل ايجابي لإيجاد ثقافة موحدة ضمن مشتركات محددة دون حدوث تقاطعات بين الثقافات المتعددة واخضاعها لسياقات قانونية ملزمة لجميع الاطراف تضمن لهم مساحة الحرية التي يتمتع بها الفرد لممارسة معتقداته دون المساس بالأخرين .

ثانيا: عدم اللجوء لفرض ثقافة معينة دون غيرها مثلما حدث في قانون قدسية المدينة الذي اساء للمدينة اكثر مما افادها وسمح للتطرف بفرض رأيه في جميع النشاطات الثقافية والفنية الرياضية والتدخل بالمسيرة التربوية من خلال ممارسات اساءت للدين والمجتمع بصورة عامة منها احتفالية سن التكليف التي اتاحت للجهات المتطرفة بفرض ثقافتها بالقوة على المجتمع ،وعليه يجب ان يكون هناك تدخل حكومي يمنع رجال الدين من التدخل بالعملية التربوية ومنع كافة الممارسات الدينية داخل المدارس الحكومية على اقل تقدير لينشأ جيل قادر على الاختيار دون التأثير عليه .

ثالثا: ايقاف كافة عمليات التجريف للمساحات الخضراء ومعاقبة اصحاب البساتين الذين قاموا بتفتيت الاراضي الزراعية وبيعها كأراضي سكنية واعادتها كمناطق خضراء لإعادة البيئة الصالحة للعيش والزام الملاك القدامى بتعويض اصحاب الدور .

رابعا :التوسع باتجاه الصحراء لبناء مدينة حديثة واقامة مجمعات سكنية يمكن ان تستوعب المتجاوزين واسكانهم ضمن هذه المجمعات الحديثة بإيجار شهري ينتهي بالتمليك وفرض قوانين تحد من تجاوزات المواطن على القانون والاراضي التابعة للدولة واملاكها وشبكات الماء والكهرباء والمجاري .

ان هذه الدراسة قد تكون اعدت على عجالة وهي لا تمثل كل ما حدث بالمجتمع انما تمثل وجهة نظر شخصية للكاتب ورؤية فردية لما حدث في المجتمع الكربلائي خلال عقود منذ سبعينيات القرن الماضي والى اليوم.