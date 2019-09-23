(بالفيديو) راغب علامة يحرج أحلام بأولى حلقات ”ذا فويس“

شهدت الحلقة الأولى من الموسم الخامس من برنامج المواهب ”ذا فويس“، مناوشات بين المطربة الإماراتية أحلام والنجم اللبناني راغب علامة، حيث أحرجها الأخير بسبب متسابق مغربي يدعى محمد منصوري.

وبعد صعود المتسابق لمسرح ”ذا فويس“ التفتت إليه أحلام فقط ، مبديًة إعجابها بالموهبة المغربية ، وعندما بدأت تعليقات المدربين أثنت سميرة سعيد، على موهبته وصوته والعُرَب التي يتميز بها ، قائلة ”أنت اليوم بين أيادي أحلام في أيد أمينة “.

وتدخل راغب علامة، متناولًا أطراف الحديث فأحرج أحلام، قائلًا ”حسب المزاج مش دايمًا في يد أمينة“، وكان ردّ أحلام، على راغب علامة، دبلوماسيًّا فقالت للمشترك ”لا أنا في الطرب وفي الغنا مزاجي عالي جدًا فأوعدك إن لما تغني راح أوظف مزاجي ومزاجك ونعمل شيء على مسرح ذا فويس يكسر الدنيا“.

لم يكن هذا هو الموقف الوحيد بين أحلام وراغب علامة في الحلقة، فقد استحدثت إدارة البرنامج ميزة جديدة لمدربي البرنامج وهي زر الاستبعاد الجديد ”البلوك“، ويتيح للمدرب الضغط على الزر لمنع زميله في اللجنة من التنافس على ضم الموهبة.

وقبل انطلاق الحلقة الأولى انتشر مقطع فيديو يشرح كيفية استخدام المدربين للزر، وتوقعت أحلام، أن يكون الـ“بلوك“ هو السائد في الموسم الجديد، في حين أكد محمد حماقي، أن هذه الميزة الجديدة ستشعل المنافسة في البرنامج.

أما سميرة سعيد، فوصفت استخدام زر ”البلوك“ بـ“المصيبة“، حيث سيحول بينها وبين موهبة ترغب في ضمها، أما راغب علامة، فعلق قائلًا إن ”استخدام زر البلوك سيكون مرة واحدة فقط“، منوهًا إلى أنه ”يشعر أن الزر أضيف خصيصًا في البرنامج حتى يستخدمه ضد أحلام“.

ورغم تعليق راغب علامة المثير، إلا أنه كان أول من نال ”البلوك“ من أحلام التي استطاعت أن تستبعده بالضغط على الزر ولم ينافس على ضم المشترك المتميز إبراهيم مشولي، الذي ظهر مع ختام الحلقة الأولى.

وكان مشولي أطرب المدربين والجمهور في الأستوديو بأدائه الرائع، ثم علقّت أحلام، على ”البلوك“ الذي منحته لراغب علامة، فقالت ”اليوم تواجد معنا راغب علامة قلت أهديه هدية ، ولازم تكون هدية مهمة لأنه راغب“.

ولم يصمت راغب علامة، تجاه الأمر حيث توعد أحلام، بالرد عليها قائلًا ”الهدية مردودة والهدية هتكون أقوى هتشوفي، مقبولة يا أحلام البلوك انظروا للحلقات اللي جاية بعرف كثير كيف رد، هرد الهدية على الناعم وهي مش هتحس فيها“.

واستطردت أحلام ”دي هدية بسيطة مني ليك“، حتى تدخل الفنان المصري محمد حماقي، وقام من كرسيه متجهًا نحو أحلام وقال لها ”العبرة بإيه“، فردت ضاحكًة: ”بالبداية“.

يُذكر أن الموسم الخامس من برنامج ”ذا فويس“ يشارك في لجنة تحكيمه الفنانون راغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي وأحلام.