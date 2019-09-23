برلمان كوردستان يشدد على أولوية توحيد الاصوات بالمسائل المصيرية

استقبلت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، الاحد، سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود، والوفد المرافق له.

وأكدت رئيس برلمان كوردستان على ان البرلمانيين يمثلون شعب كوردستان ويعملون للحفاظ على حقوقهم.

من جانبه، لفت الحاج محمود الى اهمية الدور الذي يلعبه برلمان كوردستان، في حل المسائل المصيرية، بالخصوص المسائل التي ترتبط سيادة اراضي اقليم كوردستان والامور المعيشية لمواطنيه.

وأكدت ريواز فائق، على ان اولولية اعمالها تكمن في تجميع الاصوات وجعلها موحدة وبالخصوص حول المسائل المصيرية والعمل على تصديق مشاريع القوانين المهمة في هذه المرحلة والتي تلبي مطالب وخدمة المواطنين.