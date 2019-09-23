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حشد الأنبار يكشف تفاصيل قصف معسكر المرصنات

كشف نائب قائد حشد الأنبار اللواء طارق العسل، اليوم الأحد، عن تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت معسكر المرصنات، غربي المحافظة.

وقال العسل إنه «لا إصابات بشرية جراء قصف معسكر المرصنات، والضربة نفذت ليلة أمس وليس اليوم، وهي نفذت من قبل طائرات مسيرة مجهولة».

وشدد نائب قائد حشد الأنبار أنه «يجب التحرك لمعرفة الجهة التي تقف خلف استهداف المعسكرات، حتى يتم اتخاذ الإجراءات بحقها، وفق أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية».

وتعرض معسكر آخر لميليشيات الحشد الشعبي، في وقت سابق، لقصف مجهول المصدر، غرب الأنبار.

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