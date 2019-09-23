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ذوو الأجور اليومية في كهرباء البصرة يتظاهرون

نظم أصحاب الأجور اليومية في دوائر كهرباء البصرة، أخيراً، تظاهرة، احتجاجية تطالب بتثبيتهم على الملاك الدائم. وأفاد أحد المتظاهرين الذين تجمهروا أمام دائرة انتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية في منطقة الطويسة وسط المحافظة لوكالات الأنباء، بأن “وزارة الكهرباء تماطل في عملية تحويلنا الى عقود او تثبيتنا على الملاك الدائم”، متهماً “جهات تهيمن على مفاصل دوائر وزارة الكهرباء، أدخلت اسماء جديدة وحولتها الى عقود فيما بقي من يعملون منذ سنوات بالأجور اليومية دون تثبيت”. ووصف متظاهرون آخرون الاسماء المثبتة بـ “الحزبية والتابعة لأبناء المسؤولين”، مطالبين الوزارة بـ”التحقيق فيها والكشف عن ملابساتها”.

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